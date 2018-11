Nieuwe Voka-voorzitter roept op tot 'duurzame verbindingen' in onze samenleving

'Ons land presteert onder zijn potentieel,' zei De Geest woensdagavond. 'Deze achteruitgang moet en kán gekeerd worden. De oplossing die ik naar voren schuif is: duurzaam verbinden.

'Wij hebben binnen onze samenleving meer verbinding nodig rond een gemeenschappelijk gedragen visie. Wij hebben grote nood aan echte verbinding tussen alle betrokkenen: de ondernemingen, het politieke bestuur, de werknemersorganisaties, de milieubewegingen en alle andere verantwoordelijke actoren in onze samenleving.

'Alleen door zo'n duurzame verbindingsvisie kunnen wij, los van de waan van de dag, een langetermijnplan opstellen en dat daadwerkelijk ten uitvoer brengen. Het moet gedaan zijn met dossiers die blijven liggen of aanslepen,' vindt de nieuwe voorzitter van Voka.

De nieuwe voorzitter sloot zijn betoog af met drie boodschappen. 'Ten eerste: onze ondernemingen en onze ondernemers zijn en blijven de kracht van Vlaanderen, van waaruit onze hele samenleving wordt gefinancierd. Ten tweede: om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, hebben wij nood aan excellentie, en dat op álle niveaus. Ten slotte en ten derde: wij hebben de moed nodig om, in verbondenheid, alle stappen te zetten, die wij moeten zetten.'

De Geest studeerde rechten in Gent en is sinds 2007 gedelegeerd bestuurder van BASF Antwerpen. Hij startte zijn carrière bij het bedrijf in 1982.