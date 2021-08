Het Japanse farmabedrijf Takeda heeft dinsdag een nieuwe productiefaciliteit ingehuldigd op zijn biotechnologiesite in Lessen (Lessines), in Henegouwen. De uitbreiding, een investering van 118 miljoen euro, levert een honderdtal banen op, zegt het bedrijf.

Takeda produceert in België behandelingen op basis van plasma voor patiënten met zeldzame en complexe chronische ziekten. In de nieuwe productiefaciliteit zal men het eiwit alpha-1-antitrypsine zuiveren. Dat is nodig voor de behandeling van alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD), een genetische ziekte die van ouders op kinderen kan worden overgedragen en vooral de longen en de lever aantast.

Bij de inhuldiging waren onder anderen Waals minister-president Elio Di Rupo en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine aanwezig, net als de Japanse ambassadeur Makita Shimokawa.

Op de site in Lessen werken circa 1.200 mensen. Het is de op twee na grootste productievestiging van Takeda wereldwijd.

