Het splinternieuwe Gentse plantenbiotechbedrijf Protealis wil een einde maken aan de massale import van eiwitrijke soja uit voornamelijk Zuid-Amerika. Protealis sleutelt aan eiwitrijke sojavariëteiten die aangepast zijn aan ons klimaat en zo voor lokale teelt interessant worden.

Protealis, een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie VIB en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), haalde 6 miljoen euro startkapitaal op voor zijn plannen om de lokale en duurzame teelt van soja en andere eiwitrijke peulvruchten te faciliteren voor de snelgroeiende markten van vlees- en zuivelvervangers, en voor duurzame diervoeding.

...

Protealis, een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie VIB en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), haalde 6 miljoen euro startkapitaal op voor zijn plannen om de lokale en duurzame teelt van soja en andere eiwitrijke peulvruchten te faciliteren voor de snelgroeiende markten van vlees- en zuivelvervangers, en voor duurzame diervoeding. De huidige sojavariëteiten zijn meestal gekweekt voor teelt in subtropische gebieden, en dan voornamelijk in Zuid-Amerika, en gedijen bijgevolg niet goed in onze bodem en klimaat. Ofwel werden die variëteiten veredeld om veel olie te bevatten, eerder dan een hoog eiwitgehalte. Het doel van Protealis is eiwitrijkere gewassen te ontwikkelen die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden én die een goede opbrengst geven, waardoor ze ook voor Europese landbouwers interessant worden. Concreet werkt Protealis aan sojavariëteiten met tot 46 gram eiwit per 100 gram, specifiek veredeld voor Noord- en West-Europese landbouwers, en geschikt voor de dubbele toepassing, voeding en dierenvoeders.De import van soja roept al lang veel maatschappelijke en ecologische vragen op. Tegelijk stijgt de vraag naar lokale en duurzame plantaardige eiwitbronnen. Peulvruchten in het algemeen zijn een uitstekende bron van eiwitten en kunnen duurzaam worden geteeld omdat ze geen stikstofbemesting nodig hebben. Ze zijn ook uitstekend als teeltrotatie met graangewassen.Protealis zal worden geleid door de 46-jarige landbouwingenieur Benjamin Laga, die tot vorig jaar managing director was van BASF Agricultural Solutions Belgium in Gent. Laga startte zijn carrière bij het legendarische Plant Genetic Systems, dat nadien opging in achtereenvolgens Aventis, Bayer en BASF. "Wetenschap en technologie combineren met ondernemerschap om zo maatschappelijke en ecologische uitdagingen aanpakken, is voor mij een ultieme droom. Bij Protealis klopt dat plaatje", zegt Laga. "Ik heb dan ook niet getwijfeld toen VIB en ILVO me benaderden om aan het stuur te staan van hun nieuwe project rond duurzame en lokale eiwitproductie." Laga wordt bij Protealis geflankeerd door director of breeding Jonas Aper. Die stond aan de wieg van het soja-veredelingsprogramma van ILVO en leidde het acht jaar in goede banen. Dat programma is een hoeksteen van Protealis.De startkapitaalronde werd geleid door het durfkapitaalfonds V-Bio Ventures. Agri Investment Fund, PMV, Globachem, Estari Group, Gemma Frisius Fund en VIB stapten erin mee. Met het serie A-kapitaal wil Protealis zijn technologie verder ontwikkelen, de portfolio met variëteiten uitbreiden en de eerste sojavariëteiten voor lokale teelt al op de markt brengen in 2022."ILVO timmert al tien jaar aan de weg naar lokale soja in onze agrovoedingsketen", reageert administrateur-generaal Joris Relaes. "We zijn opgetogen dat onze hoog gespecialiseerde sojaveredeling via Protealis de kans krijgt om aanzienlijk te versnellen en echt in de markt naar valorisatie te zoeken.""Protealis is een perfect voorbeeld van ondernemerschap in het biotechecosysteem dat we vanuit VIB willen stimuleren", voegt Jérôme Van Biervliet, de algemeen directeur van VIB, eraan toe.