Roularta Media Group lanceert een brandnieuw logo en een hedendaagse corporate look om zijn duurzame, toekomstgerichte visie uit te rollen. Doel is op lange termijn de meest relevante mediapartner te blijven.

De nieuwe corporate look van Roularta Media Group is binnenkort te zien op alle websites, apps, socialemediakanalen, kranten, magazines, gebouwen, e-mails en op alle communicatieberichten. Met een rode cirkel verwijst het logo naar het aandachtige oog van de lezer, maar ook naar dat van de RMG-ploeg, 'die de wereld en hoe die constant evolueert nauwlettend in de gaten houdt'.

Witte ruit

Opvallend aan de nieuwe corporate look is de witte ruit. Die ruit representeert het scherm van een computer, smartphone, laptop, tablet of andere mobiele dragers én het blad van papier. 'Op die manier worden beide werelden met elkaar verbonden door de content van sterke merken', stelt Roularta.

Roularta wil zich met de lezers verbinden op welk platform of medium zij zich ook bevinden, op elk moment van de dag, voor elke behoefte. 'Of de lezers op zoek zijn naar betrouwbare informatie of naar inspirerende lifestyle content, RMG zorgt voor een dynamische continuïteit in een veranderende wereld, zowel voor lezers als voor adverteerders. Dat wil het nieuwe logo uitstralen', luidt het.

Dagelijks innoveren

'Ons logo gunt je niet alleen een blik op het Roularta van vandaag, maar ook op dat van de toekomst', zegt CEO Xavier Bouckaert in een toelichting over de lancering van de nieuwe look. 'Roularta Media Group staat nooit stil. Elke dag blijven innoveren, dat is hoe we onze lezers en adverteerders de allerbeste kwaliteit garanderen', aldus de CEO.

