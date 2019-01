Nieuwe CEO voor Thalys

Ogier, die afkomstig was van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, keert naar dat bedrijf terug. Ze wordt er algemeen directeur communicatie en groepsimago. Bertrand Gosselin maakt de omgekeerde beweging. Hij werkt al meer dan 25 jaar bij de SNCF, met als laatste functie die van directeur van lijn C van de RER-hogesnelheidsmetrolijn in Parijs en van de regio 'Paris Rive Gauche'.

De SNCF is de grootste aandeelhouder van Thalys (60 procent). De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft een belang van 40 procent.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir is ook voorzitter van de raad van bestuur van Thalys. 'We zijn blij Bertrand Gosselin te mogen verwelkomen om de ambities van Thalys verder waar te maken', zo zegt zij in een persbericht. 'Zijn ervaring op het gebied van kwaliteitsvraagstukken bij openbaar vervoer zal zeer waardevol zijn voor Thalys.'

Thalys heeft enkele grote projecten op stapel staan, zoals de lancering van drie nieuwe bestemmingen in Frankrijk (Marne-la-Vallée, Roissy-Charles de Gaulle en Bordeaux), een vlootvernieuwing en de verdere ontwikkeling van Izy, het lowcostaanbod tussen Brussel en Parijs.

Thalys werd in 1996 opgericht. In 2017 vervoerde het voor het eerst meer dan 7 miljoen reizigers.