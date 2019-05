De chemiegroep Solvay stuurt bij de publicatie van de eerstekwartaalresultaten een winstalarm uit. De nieuwe CEO, Ilham Kadri, is gestart met een 'strategische herziening'.

Bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2018 was de vorige CEO, Jean-Pierre Clamadieu, al erg voorzichtig over 2019. 'Een bescheiden groei' van de ebitda (de winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen), klonk de prognose toen.

Maar Ilham Kadri, die in maart de fakkel overnam, zegt dinsdag dat 'de economische context sinds februari verslechterd is'. De nieuwe CEO verwacht in het tweede kwartaal ook geen verbetering. Voor het volledige jaar verwacht Solvay nu dat de ebitda op organische basis 'stabiel tot bescheiden lager' zal zijn.

In het eerste kwartaal boekte Solvay een omzet van 2,57 miljard euro. Dat is 3,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, een toename die te danken is aan gunstige wisselkoerseffecten. Op organische basis bedroeg de groei maar 0,5 procent.

'Lagere volumes werden gecompenseerd door hogere prijzen', luidt het. Vooral in de auto- en de elektronicasector daalde de vraag fors. In de luchtvaartsector, waar Solvay composietmaterialen levert voor vliegtuigen, werd er wel 'voortgezette dubbelcijferige groei' optekenen.

De gunstige wisselkoersen duwden ook de onderliggende ebitda omhoog: +2,4 procent tot 571 miljoen euro. Maar organisch was er een daling met 0,6 procent. De nettowinst bedroeg 228 miljoen euro. 'Onze aandacht gaat uit naar het reageren op de uitdagende marktomstandigheden', stelt CEO Kadri. 'Samen met ons heruitgelijnd uitvoerend comité ben ik begonnen met een strategische herziening met als duidelijk doel de waardecreatie in gang te zetten en te versnellen', verduidelijkt ze.