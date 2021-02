Nieuwe Aedifica-investering in Finland

Aedifica, het zorgvastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor senioren, investeert 16 miljoen euro in vier Finse woonzorgcentra. Dat heeft het Bel20-bedrijf maandag aangekondigd.

Aedifica investeert nu ook in Finse woonzorgcentra.

Het gaat om twee bestaande woonzorgcentra en twee in oplevering, samen goed voor een capaciteit van 122 bewoners. Aedifica is met zorgvastgoed actief in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en onlangs ook Ierland. De portefeuille van meer dan 490 sites heeft een waarde van meer dan 3,5 miljard euro.