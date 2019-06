De Belgische markt voor heftrucks en magazijntoestellen stabiliseert op een recordniveau van 12.765 verkochte trucks in 2018. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Sigma, de federatie van de invoerders van materieel voor de bouw en de goederenbehandeling. Voor dit jaar is de sector voorzichtig. "We rekenen op een verdere stabilisatie, geen recessie", klinkt het.

Records zijn er om te sneuvelen. Dat bleek ook op de druk bijgewoonde jaarvergadering van Sigma, de federatie van de invoerders van materieel voor de bouw en de goederenbehandeling, in het Havenhuis in Antwerpen. De algemene vergadering van Sigma is traditioneel de place to be voor liefhebbers van zware machines, veel cijfers en deugddoende catering. Dries Van Haut, de voorzitter van de sectorfederatie, presenteerde recordcijfers voor 2018, en dat na een uitstekend 2017.

Record na record

De sectie burgerlijke bouwkunde/bouw (met onder meer graafmachines en kranen) rondde vorig jaar de kaap van de 1 miljard euro omzet, goed voor een stijging van 13,5 procent in vergelijking met 2017. De top lijkt al voorbij voor de bouwmachines. "In de orderintake voor de eerste vier maanden van dit jaar zien we sterke dalingen op alle niveaus. We verwachten dan ook zeker een daling van de markt met 20 tot 30 percent", stelt David Vandermeulen, de voorzitter van de sectie burgerlijke bouwkunde.

De sectie goederenbehandeling (met heftrucks en magazijntoestellen) groeide in 2018 met 7,8 procent naar een omzet van 657,5 miljoen euro. In 2018 verkochten de Belgische verdelers 12.765 trucks, goed voor een lichte volumegroei van 1,4 procent in vergelijking met recordjaar 2017 toen de markt groeide met 17,5 procent. "Nooit eerder heeft de Belgische markt dat niveau bereikt", zegt Hugues Van Espen, de voorzitter van de sectie goederenbehandeling bij Sigma. "Onze markt is sinds 2008 meer dan verdubbeld. We zijn gegroeid van 5773 toestellen in 2008 naar 12.765 vorig jaar. 2018 is het jaar van de stabilisatie", duidt Van Espen.

Stabilisatie, geen recessie

De totale Belgische markt van de vorkheftrucks bleef in 2018 vrij stabiel met een lichte volumetoename van 0,4 procent naar 4848 trucks (goed voor 38 procent van de goederenbehandeling). Verrassend volgens Hugues Van Espen is de daling bij de elektrische heftrucks met 4,2 procent. "Al blijft de elektrische motorisatie het populairst in België met een marktaandeel van 58 procent. We verwachten opnieuw groei dit jaar", zegt Van Espen. Het aantal verkochte thermische trucks stijgt met 7,6 procent. Vooral de lpg-trucks doen het goed (+14%). Het aantal diesels groeit met 5,8 procent.

Bij de magazijntrucks stijgt het verkochte volume met 2 procent naar 7917 toestellen. Vooral de elektrische pallettrucks boomen met een groei van meer dan 8 procent. Voor dit jaar is Hugues Van Espen voorzichtig. "We rekenen op een verdere stabilisatie, geen recessie", zegt de topman. Een pijnpunt voor de sector blijft het vinden van voldoende servicetechniekers om de verkochte machines te herstellen en te onderhouden. De sector ziet de vraag naar automatische logistieke oplossingen ook toenemen. De bedrijven moeten dan ook meer en meer op zoek naar ingenieurs en automatisatiespecialisten om de trein van de gerobotiseerde logistiek niet te missen.