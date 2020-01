Vliegtuigbouwer Boeing adviseert dat piloten voordat ze met toestellen van het type 737 MAX gaan vliegen, eerst training in de vliegsimulator ondergaan. Boeing stelt zijn standpunt daarmee fors bij.

Het bedrijf prees de 737 MAX eerder juist aan met het feit dat piloten die al op eerdere 737-toestellen vlogen alleen een simpele computertraining hoefden te doen. Uitgebreid oefenen in de simulator, wat luchtvaartmaatschappijen veel geld kost, was niet nodig, zei Boeing.

Boeing heeft zijn nieuwe standpunt meegedeeld aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Die nemen uiteindelijk de beslissing of de extra training noodzakelijk is als de 737 MAX weer de lucht in mag.

Alle toestellen van dat type staan sinds maart aan de grond na een tweede fatale crash binnen een halfjaar. Een systeem dat het vliegtuig recht moest houden, maar juist ingreep terwijl piloten nog aan het opstijgen waren, was de belangrijkste oorzaak.

De ommekeer van Boeing is een van de eerste stappen van interim-topman Greg Smith. Die volgde vorige maand Dennis Muilenburg op. 'Veiligheid heeft bij Boeing de hoogste prioriteit', schrijft Smith nu in een verklaring. 'Het vertrouwen van het publiek, onze klanten en andere belanghebbenden in de 737 MAX is voor ons zeer belangrijk.'

Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen rekenen er niet meer op dat dit voor juni gebeurt.

Het bedrijf prees de 737 MAX eerder juist aan met het feit dat piloten die al op eerdere 737-toestellen vlogen alleen een simpele computertraining hoefden te doen. Uitgebreid oefenen in de simulator, wat luchtvaartmaatschappijen veel geld kost, was niet nodig, zei Boeing. Boeing heeft zijn nieuwe standpunt meegedeeld aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Die nemen uiteindelijk de beslissing of de extra training noodzakelijk is als de 737 MAX weer de lucht in mag. Alle toestellen van dat type staan sinds maart aan de grond na een tweede fatale crash binnen een halfjaar. Een systeem dat het vliegtuig recht moest houden, maar juist ingreep terwijl piloten nog aan het opstijgen waren, was de belangrijkste oorzaak. De ommekeer van Boeing is een van de eerste stappen van interim-topman Greg Smith. Die volgde vorige maand Dennis Muilenburg op. 'Veiligheid heeft bij Boeing de hoogste prioriteit', schrijft Smith nu in een verklaring. 'Het vertrouwen van het publiek, onze klanten en andere belanghebbenden in de 737 MAX is voor ons zeer belangrijk.' Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen rekenen er niet meer op dat dit voor juni gebeurt.