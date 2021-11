Nicolas Vyncke is de CEO van het door zijn vader opgerichte Brugse studiebureau Ingenium, dat inzet op duurzaamheid. Gebouwen staan in voor ongeveer 40 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd.

'Als duurzaam ingenieursbureau dat actief is in de vastgoedsector, bevinden we ons in het oog van de storm en willen we meer dan ooit deze grote uitdaging aanpakken', zegt Vyncke.

'Ingenium streeft bij klanten naar nulenergiegebouwen die slim, comfortabel, circulair en energiezuinig zijn. We kunnen de grootste impact bereiken door onze klanten te pushen hun gebouwen zo veel mogelijk te verduurzamen. De technologische oplossingen zijn beschikbaar en verbeteren elke dag. Vanuit onze expertise kunnen we deze technologie gericht adviseren om gebouwen CO2-neutraler te maken. De hoofdzetel van de voedingsgroep Vandemoortele, een volledig circulair gebouw, is daar een mooi voorbeeld van.'

Nicolas Vyncke hamert er ook op dat een positieve impact op het milieu en geld besparen hand in hand gaan. 'Je kunt geld verdienen met duurzaam ondernemen. Als je thuis of op je bedrijf zonnepanelen legt, kun je je meteen afvragen hoeveel je bespaart. Dat zijn terugverdieninvesteringen op relatief korte termijn. We doen het ook zelf. Ingenium telt zo'n honderd mensen. Ons hoofdkantoor bevindt zich in een oude hoeve, die gerenoveerd en quasi CO2-neutraal is. We helpen onze medewerkers zo goed mogelijk met mobiliteitsoplossingen via het openbaar vervoer, de fiets en deelmobiliteit. Onze bedrijfswagens worden systematisch vervangen door elektrische modellen. We hebben een eigen laadpaleninfrastructuur en wekken hernieuwbare elektriciteit op met eigen zonnepanelen. De stijgende energieprijzen zullen een trigger zijn voor bedrijven om energiezuiniger te worden. Onder meer dankzij de klimaattoppen en de jeugd die terecht hard op tafel slaat, stijgt het bewustzijn over duurzaamheid wereldwijd. Ik zie dat ook bij de mensen die bij ons komen werken. Zij hebben als missie de wereld beter te maken. De transitie is hier al ingezet.'

