Kinepolis groeide met Nicolas De Clercq als CFO uit tot een wereldspeler in de bioscoopsector. Hij is een schoolvoorbeeld van een CFO met een sterke ondersteunende rol naast de CEO. "Ik werk het beste als er een vertrouwensband is."

Kinepolis, dat vorig jaar werd verkozen tot Onderneming van het Jaar, mag pronken met een sterk parcours van strak geleide en goed gefinancierde overnames, waardoor de groep nu actief is in zeven Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. Vooral met de acquisities van het Canadese Landmark in 2017 en die van het Amerikaanse MJR vorig jaar heeft Kinepolis de bakens verzet. Bovendien is de groep uitgegroeid tot een efficiënte cashmachine. Nicolas De Clercq speelde daar een sleutelrol in. De TEW'er is al ruim acht jaar de CFO van Kinepolis. Eerder was hij businesscontroller bij achtereenvolgens KBC, Telenet en Solvus, de uitzendgroep die opging in USG People.

Bij Kinepolis stond De Clercq samen met CEO Eddy Duquenne op de eerste rij van de internationalisering, die vanaf 2014 in een hogere versnelling schakelde. "We hebben allebei veel airmiles op onze teller", zegt De Clercq. "We hebben geen apart M&A-team. Doelwitten verkennen en onderhandelingen met verkopende partijen doen we dus samen. Aan die expansie hebben we een heel voorzichtig financieringsbeleid voor de lange termijn gekoppeld. Zo hebben we de onderneming de afgelopen vijf jaar volledig geherfinancierd met onder meer private plaatsingen en een swap van de retailbonds. Ik werk het beste als er een vertrouwensband is." De Clercq is ook trots op de snelheid waarmee Kinepolis de overgenomen bedrijven heeft geïntegreerd.

Duidelijk communiceren

Hoewel de coronacrisis ook Kinepolis midscheeps heeft geraakt, staat het bedrijf financieel sterk, benadrukt De Clercq. "Kinepolis had altijd al een hoger dan gemiddeld rendement en een lager dan gemiddeld risicoprofiel. Als je al een voorzichtig en gezond financieel beleid had, ga je dat nu zeker aanhouden. We zijn gezond en hebben voldoende liquiditeiten en reserves." Vorig jaar orkestreerde De Clercq nog een private plaatsing van 225 miljoen euro en werd over een nieuw doorlopend krediet onderhandeld. "We zijn niet zot van glorie geworden, zoals Eddy het soms zegt, ook niet financieel."

De Clercq vervult de verplichtingen van een beursgenoteerde onderneming, zoals de externe rapportering, en onderhoudt de relatie met de raad van bestuur en het auditcomité. "Maar mijn hart slaat toch wat sneller voor de businessondersteuning", zegt hij. "De onderneming helpen groeien en de analyse van waarmee we bezig zijn, zijn een prioriteit. Duidelijk communiceren over de strategie en de langetermijnvisie vind ik een van mijn sterktes." De Clercq leidt een team van 64 mensen, van wie er 51 in Europa werken.

Bio - Is: CFO Kinepolis - Was: businesscontroller KBC, business controlling manager Telenet, diverse functies bij Solvus en USG People

Kinepolis, dat vorig jaar werd verkozen tot Onderneming van het Jaar, mag pronken met een sterk parcours van strak geleide en goed gefinancierde overnames, waardoor de groep nu actief is in zeven Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. Vooral met de acquisities van het Canadese Landmark in 2017 en die van het Amerikaanse MJR vorig jaar heeft Kinepolis de bakens verzet. Bovendien is de groep uitgegroeid tot een efficiënte cashmachine. Nicolas De Clercq speelde daar een sleutelrol in. De TEW'er is al ruim acht jaar de CFO van Kinepolis. Eerder was hij businesscontroller bij achtereenvolgens KBC, Telenet en Solvus, de uitzendgroep die opging in USG People. Bij Kinepolis stond De Clercq samen met CEO Eddy Duquenne op de eerste rij van de internationalisering, die vanaf 2014 in een hogere versnelling schakelde. "We hebben allebei veel airmiles op onze teller", zegt De Clercq. "We hebben geen apart M&A-team. Doelwitten verkennen en onderhandelingen met verkopende partijen doen we dus samen. Aan die expansie hebben we een heel voorzichtig financieringsbeleid voor de lange termijn gekoppeld. Zo hebben we de onderneming de afgelopen vijf jaar volledig geherfinancierd met onder meer private plaatsingen en een swap van de retailbonds. Ik werk het beste als er een vertrouwensband is." De Clercq is ook trots op de snelheid waarmee Kinepolis de overgenomen bedrijven heeft geïntegreerd. Hoewel de coronacrisis ook Kinepolis midscheeps heeft geraakt, staat het bedrijf financieel sterk, benadrukt De Clercq. "Kinepolis had altijd al een hoger dan gemiddeld rendement en een lager dan gemiddeld risicoprofiel. Als je al een voorzichtig en gezond financieel beleid had, ga je dat nu zeker aanhouden. We zijn gezond en hebben voldoende liquiditeiten en reserves." Vorig jaar orkestreerde De Clercq nog een private plaatsing van 225 miljoen euro en werd over een nieuw doorlopend krediet onderhandeld. "We zijn niet zot van glorie geworden, zoals Eddy het soms zegt, ook niet financieel." De Clercq vervult de verplichtingen van een beursgenoteerde onderneming, zoals de externe rapportering, en onderhoudt de relatie met de raad van bestuur en het auditcomité. "Maar mijn hart slaat toch wat sneller voor de businessondersteuning", zegt hij. "De onderneming helpen groeien en de analyse van waarmee we bezig zijn, zijn een prioriteit. Duidelijk communiceren over de strategie en de langetermijnvisie vind ik een van mijn sterktes." De Clercq leidt een team van 64 mensen, van wie er 51 in Europa werken.