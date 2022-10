Retailgroep Colruyt heeft donderdag in Wandre, deelgemeente van Luik, het nieuwe disitributiecentrum van onlineapotheek Newpharma ingehuldigd. De e-apotheek is sinds juni volledig ingekanteld in de Halse retailer.

Met de nieuwe site in het ruime Luikse havengebied, die weliswaar al in oktober vorig jaar geopend werd, mikt Newpharma in ieder geval op verdere groei. Al is voldoende personeel vinden een moeilijke horde.

'We hebben voor onze groei al 40 nieuwe mensen aangeworven in 2022. Dat is goed, al is er een 'maar', dixit algemeen directeur van Newpharma Gilles Jourquin. Om de verdere groei te verzekeren, moet Newpharma voort rekruteren in het Luikse. Maar het is 'verbazingwekkend' dat Newpharma niet over al het nodige personeel kan beschikken. 'Terwijl de werkloosheid bij jongeren zeer hoog is.' NewPharma is zeker nog op zoek naar 40 mensen dit jaar. Momenteel zijn er 325 medewerkers.

Newpharma omschrijft zich als de grootste online-apotheek van Belgische komaf en de nummer twee op de Belgische markt. De site in Luik is goed voor 20.000 vierkante meter oppervlakte, maar kan op termijn groeien tot 50.000 m2.

Newpharma valt samen met fitnessketen Jims en voedingsapp Smarth With Food onder de 'gezond en welzijn'-poot van de Colruyt-groep. De andere métiers zijn voeding, non-food en energie. Voor de zomer deed Colruyt al uit de doeken hoe de groep een 'eco-systeem' nastreeft met de vier peilers en daarrond de Xtra-app. Colruyt groep kan met die vier pijlers volgens CEO Jef Colruyt aanspraak maken op 25 -30 pocent van het bestedingsbudget van de consumenten.

Newpharma verkoopt online voorschriftvrije middelen en andere gezondheidsproducten. Het bedrijf heeft in Luik ook één klassieke 'bakstenen' apotheek. Newpharma, opgericht in 2008, kwam in 2017 grotendeels in handen van Colruyt en Korys, de investeringsgroep van de familie Colruyt. In 2021 werden de oprichters uitgekocht en sinds juni valt het bedrijf volledig onder de Colruyt groep.

