De coöperatieve bank NewB is nog in gesprek met de Waalse en Brusselse regeringen en met institutionele beleggers met het oog op de door de Nationale Bank gevraagde kapitaalverhoging van 40 miljoen euro. Dat meldt de bank vrijdag, de dag van de deadline voor die kapitaalverhoging. NewB geeft geen commentaar op de vraag of de kapitaalverhoging zal rond geraken

'We hebben geen commentaar over de kapitaalverhoging en geven geen informatie over wat wel of niet gelukt is', klinkt het bij NewB, de bank na de financiële crisis een tegengewicht wilde bieden met ethisch bankieren.

Wanneer er wel een communicatie volgt, wil de bank vrijdag niet kwijt. 'De prioriteit is nu het gesprek met de Nationale Bank', maar wanneer dat gesprek zal plaatsvinden is niet bekend. Volgende week vindt er bij NewB ook een raad van bestuur plaats.

NewB wil wel kwijt dat er nog gesprekken lopen met institutionele beleggers en met de Waalse en Brusselse regeringen. Beide overheden investeerden eerder al elk 400.000 euro in de bank. Waals minister van Begroting Adrien Dolimont (MR) zei donderdag/gisteren nog dat de Waalse overheid "duidelijk andere prioriteiten heeft" dan de kapitaalverhoging van NewB.

De bank laat ook weten dat ze 37.060 handtekeningen verzamelde en steun krijgt van 110 organisaties. Via de steunactie wilde NewB aantonen dat er veel steun is binnen de bevolking voor het project en zo druk zetten op eventuele investeerders. CEO Thierry Smets zei eerder deze maand dat hij hoopte op minstens 20.000 handtekeningen.

In de communicatie stelt NewB ook dat de bank 'verre van failliet is' en stelt de 20.000 bankklanten gerust dat ze voldoende liquide middelen heeft om bij een eventuele ontbinding het geld terug te betalen, en dat anders het Garantiefonds tussenkomt. Coöperanten krijgen hun inleg terug 'nadat aan alle verplichtingen is voldaan'.

