De race tegen de klok is gestart voor NewB. De coöperatieve die enkele jaren na de financiële crisis van 2008 werd opgericht met de bedoeling een coöperatieve bank te worden, wil tegen 27 november 30 miljoen euro ophalen. Met dat kapitaal kunnen de bankplannen dan eindelijk realiteit worden.

'We hebben groen licht gekregen van de FSMA (de waakhond voor de financiële markten, red.). Vanaf 14 uur starten we een campagne om geld op te halen, die 33 dagen zal duren en 30 miljoen euro moet opleveren', verklaarde Bernard Bayot, voorzitter van NewB, vrijdag op een persconferentie. 'Dat geld is een conditio sine qua non en waarschijnlijk de laatste kans op een positieve beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) voor een banklicentie.'

Als de ophaling van kapitaal verloopt zoals gepland en de ECB het licht op groen zet - een beslissing die ten laatste voor 24 februari 2020 verwacht wordt - dan kan NewB zijn bankactiviteiten starten in mei of juni van volgend jaar. De nieuwe bank wil zich profileren als 'ethisch, transparant en 100 procent gericht op de energietransitie'. De kredieten die ze gaat aanbieden, zouden volledig besteed worden aan zachte mobiliteit, aan het energiezuinig maken van gebouwen of aan de productie van hernieuwbare energie.

'Het is een belangrijk en zelfs historisch moment, want het is al meer dan vijftig jaar geleden dat er in België nog eens een bank 'from scratch' werd opgericht', aldus Bayot vrijdag.

NewB heeft 52.500 coöperanten en 155 organisaties onder zijn leden. De coöperatieve is optimistisch dat het bedrag van 30 miljoen euro zal kunnen worden binnengehaald. 'Het is een echte uitdaging. Er zijn weinig precedenten en een deel is onbekend terrein, maar we hebben er vertrouwen in', klonk het vrijdag.

Voor haar kapitaalsverhoging richt de coöperatieve zich zowel tot particulieren, die kunnen intekenen vanaf 20 euro, als tot institutionele beleggers. Twee hebben al toegezegd: de 'Fondation pour les générations futures' uit Namen met een bedrag van 400.000 euro en de coöperatieve Smart, voor 200.000 euro. Er lopen gesprekken met nog meer actoren. De christelijke vakbond, die al geïnvesteerd heeft in NewB, is van plan om nog meer geld in de coöperatieve te stoppen', zo verklaarde Felipe Van Keirsbilck van de CNE. Een precies bedrag noemde hij niet. Volgens hem zullen ook de andere vakbonden dat doen.

Het geld dat wordt opgehaald, komt op een geblokkeerde rekening van Belfius. Het wordt pas overgemaakt aan NewB als de 30 miljoen euro is bereikt en de ECB een banklicentie toekent. In het andere geval 'zal elke investeerder 100 procent worden terugbetaald', verzekerden de verantwoordelijken van de coöperatieve. Vrijdagavond is in het kader van de campagne al een feestavond gepland voor alle huidige coöperanten, op de site van de vroegere beurs van Brussel.