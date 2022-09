De coöperatieve bank NewB, die na de financiële crisis een tegengewicht wilde bieden met ethisch bankieren, heeft de door de Nationale Bank gevraagde kapitaalverhoging van 40 miljoen euro nog niet rond. Dat bevestigt CEO Thierry Smets donderdag. Eind september vervalt de deadline die de regulator had opgelegd.

Hoeveel geld er al bijeen werd gesprokkeld en welke institutionele investeerders al toezegden, wil de topman niet kwijt. 'We communiceren er niet over, want willen dit bespreken met de Nationale Bank', zegt Smets. Afhankelijk van het bedrag zijn ook verschillende toekomstscenario's mogelijk, beklemtoont hij.

Eén daarvan is dat NewB haar banklicentie zou verliezen, maar daarover wilde de CEO nog niet speculeren. Volgens Smets zijn er nog een aantal institutionele beleggers die aarzelen, en daarom lanceerde de bank donderdag een algemene oproep aan de bevolking om openlijk zijn steun te betuigen. Meer dan 5.000 burgers tekenden al de petitie op de website, de CEO hoopt op "minstens" 20.000 handtekeningen.

'Op die manier zien investeerders dat de mensen geloven in ons project. De energiecrisis en gezondheidscrisis onderstrepen de noodzaak van een lokale bank die duurzaamheid en transparantie hoog in het vaandel draagt".

