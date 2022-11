De raad van bestuur van de bank NewB mag van de Brusselse ondernemingsrechtbank opnieuw aantreden, maar de bewindvoerder blijft in functie. Dat berichten De Tijd en L'Echo dinsdag.

Vrijdag had de Brusselse ondernemingsrechtbank beslist om de raad van bestuur van NewB op non-actief te zetten en een voorlopig bewindvoerder te benoemen. Twee coöperanten van NewB, waaronder de Brusselse investeringsmaatschappij finance&invest.brussels, vonden dat NewB overhaast tewerk ging door de algemene vergadering van zaterdag te laten beslissen over de verrassende doorstart van NewB met de steun van de Gentse vdk bank. NewB verloor zelf zijn banklicentie na het mislukken van een kapitaaloperatie van 40 miljoen euro.

NewB schaarde zich achter de beslissing van de rechter en schortte de algemene vergadering van zaterdag op, maar maandag tekende de bank derdenverzet aan tegen de beschikking. Dezelfde rechtbank boog zich maandagnamiddag opnieuw over het dossier en hoorde beide partijen. Dat leidde 's avonds tot een nieuwe beslissing, waarbij de rechtbank zich achter een akkoord tussen de partijen schaarde.

Dat houdt in dat de raad van bestuur opnieuw mag aantreden. De bewindvoerder blijft op post, maar krijgt de functie van gerechtsmandataris ad hoc, met een deels nieuwe missie. Hij moet op 17 december - de datum die de bank zaterdag naar voren schoof - een nieuwe algemene vergadering samenroepen, waarvan hij de agenda zal bepalen en die hij zal voorzitten. Hij moet de rechtbank inlichten over de overlevingskansen van NewB.

