Na afloop van een routine-onderhoud zullen donderdag de gasleveringen via de Nord Stream 1-pijplijn hervatten. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van de Duitse gasnetbeheerder Gascade woensdagnamiddag.

Over de hervatting van de leveringen waren twijfels gerezen. Er is bezorgdheid dat de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan zou toedraaien als reactie op de Europese sancties vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Maar uit voorlopige data blijkt dus wel degelijk een hervatting van de gasleveringen donderdagochtend. Hoeveel gas effectief zal worden aangeleverd kan de netbeheerder niet opmaken uit de data.

In juni heeft Moskou de capaciteit van de belangrijke gaspijpleiding al met 60 procent verminderd, met een nieuwe prijsopstoot voor gas in Europa tot gevolg.

