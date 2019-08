Nep en toch hip: marktaandeel plantaardige vleesvervangers groeit snel

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

De beleggers stuwden het aandeel van Beyond Meat, de producent van de plantaardige hamburger Beyond Burger, naar de stratosfeer. Ook Burger King, Colruyt, Nestlé en Unilever mengen zich in de strijd om de vleesvervangers. In eigen land lanceerde de vegetarische keten Greenway zijn plantaardige hamburger. Nepvlees is hip, maar blijft het ook groeien?

PAUL FLORIZOONE EN CÉDRIC HANET "De Greenway Burger is bedoeld voor wie graag wat minder vlees wil eten, niet enkel voor de vegetariërs." © Emy Elleboog

Dinsdag 30 juli. De Gentse Feesten zijn net voorbij. In het restaurant van de vegetarische keten Greenway proeven we de Greenway Burger. Het is de eerste Belgische plantaardige hamburger.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×