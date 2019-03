Nederlandse Unit4 neemt Gentse start-up Intuo over

Intuo zal zijn software waarmee bedrijven hun medewerkers beter kunnen coachen en betrokken houden, integreren in het aanbod van Unit4. De overnameprijs wordt niet bekendgemaakt.

Het in 2013 opgerichte Intuo moest een tijdje zoeken naar het juiste zakenmodel, maar de jongste twee jaar mocht de omzetgroei gezien worden. In 2017 ging die maal drie tot 1,1 miljoen euro, en in 2018 klokte het bedrijf af op 2 miljoen euro. Intuo specialiseerde zich in 'talent enablement'. "We zorgen ervoor dat de relatie en de communicatie tussen medewerkers optimaal verloopt, zodat iedereen weet wat de doelstellingen zijn, dat de manager zijn teamleden beter kan coachen en iedereen alle kennis heeft die hij nodig heeft", zegt medeoprichter en CEO Tim Clauwaert.

...