Nederlandse retailer Jumbo mikt op drie Belgische winkels in 2019

Begin dit jaar maakte de Nederlandse keten bekend enkele tientallen supermarktlocaties te hebben gecontracteerd in ons land. Naar verwachting zullen de eerste winkels in het laatste kwartaal van 2019 openen. In een interview met Distrifood geeft financieel topman Ton van Veen wat meer details. 'Aan het eind van dit jaar willen we circa drie winkels openen. Dat zijn in alle gevallen nieuwe locaties. Op basis van de resultaten van die vestigingen gaan we verder in 2020', klinkt het.

Tussen het verwerven van vastgoed en het openen van winkels zit nu eenmaal veel tijd, verduidelijkt van Veen. In België duurt dat nog langer dan in Nederland. Jumbo gaat ook bekijken of het in België individuele winkels van andere ketens kan overnemen. Het bedrijf is ook van plan op termijn online actief te worden in België: 'Of we ook meteen met online beginnen in België weet ik nog niet. Daar hebben we nog een paar maanden voor, maar dat wij ook online actief worden over de grens ligt in de lijn der verwachting.'

Jumbo is na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland. De groep werkt al een tijd aan een intrede op de Belgische markt. Het heeft daarvoor een aparte organisatie opgezet onder de naam Jumbo België én een grote naam aangetrokken om de uitbreiding naar België in goede banen te leiden. Dat is Peter Isaac, een ex-topman van Lidl België.