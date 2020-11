De Nederlandse regering stemt in met het herstructureringsplan dat KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren.

Daarmee kan de Nederlandse luchtvaartmaatschappij toch nog een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld. Dat hebben de Nederlandse ministers van Financiën (Wopke Hoekstra) en Infrastructuur (Cora van Nieuwenhuizen) dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder op de dag waren de vakbonden bij de luchtvaartmaatschappij akkoord gegaan met een extra looninlevering voor de duur van de leningen, dus tot 2025. Die langere loonmatiging was een eis van minister Hoekstra om het tweede deel van het steunpakket beschikbaar te stellen. De pilotenvakbond VNV wilde eerst geen handtekening zetten, omdat die wenste vast te houden aan de afspraken die begin oktober waren gemaakt met de KLM om loon in te leveren voor een periode van slechts twee jaar. Maar uiteindelijk ging de vakbond toch overstag.