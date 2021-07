Met Brugge als uitvalsbasis wil Drukland.be marktleider worden in ons land.

De Belgische vestiging, die de uitvalsbasis zal vormen voor de Belgische tak van de klantendienst, gaat gepaard met een investering van 100.000 euro en biedt werk aan een tiental extra werknemers. Bedoeling is om met de nieuwe vestiging de omzet binnen de drie jaar te verdubbelen van 7,5 miljoen naar 15 miljoen euro.

'De opening van onze eerste vestiging in België is niet zomaar een randinvestering. We hebben hier vandaag al meer dan 100.000 klanten, voornamelijk bedrijven, maar we willen de Belgische markt helemaal veroveren en marktleider worden', zegt ondernemer Wouter Haan, oprichter van Simian, het moederbedrijf boven Drukland.be.

In eerste instantie wordt gemikt op Vlaanderen, maar Haan sluit niet uit dat later ook Wallonië aan de beurt komt. Met de vestiging in Brugge wordt werkgelegenheid gecreëerd voor een tiental personen. Het bedrijf hoopt dat de klantendienst tegen eind juli operationeel is.

