Nederlandse ondernemer neemt HEMA over

'Dit is het beste scenario voor HEMA, onze klanten, medewerkers en franchisenemers', zegt CEO Tjeerd Jegen van HEMA. 'Marcel Boekhoorn en zijn team hebben in de afgelopen jaren laten zien dat zij betrokken zijn bij hun deelnemingen, ondernemerschap stimuleren en een sterke investeringsvisie hebben.' In de komende jaren wil HEMA samen met Ramphastos de schuldpositie significant verlagen en de investeringen fors verhogen.

Die investeringen zullen onder meer naar de Belgische vestigingen vloeien, zo blijkt. Er zal meer geïnvesteerd worden in de kernmarkten Nederland en België, e-commerce en de internationale expansie in Europa en daarbuiten. Om de expansie te versnellen, kijkt HEMA naar mogelijkheden om het aantal internationale partners uit te breiden.

In Nederland zijn al nieuwe afspraken gemaakt met de franchisenemers, met wie HEMA in een juridisch geschil verwikkeld zat over kosten voor e-commerce. De franchisezaken wilden meer profiteren van online verkopen. Het nieuwe akkoord maakt een einde aan alle rechtszaken.

In juni haakte de Belgische investeerder Core Equity Holdings nog af voor een overname van 1 miljard euro. Naar verluidt was de regeling van HEMA met zijn franchisenemers rond webhandel de reden voor het stuklopen van die deal.