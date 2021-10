De aandelen van de Nederlandse fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco noteren vrijdag voor het eerst op de beurs van Amsterdam. De operatie, waaraan ook de Belgische zakenman Marc Coucke deelnam, waardeert het bedrijf op ruim 1,3 miljard euro.

Het aandeel begon aan zijn beursavontuur tegen 23 euro per stuk. Het bedrijf had eerder een prijsvork aangegeven van 21,50 tot 24,50 euro per aandeel. Ebusco haalt met de beursgang zowat 300 miljoen euro op. Dat geld moet worden gebruikt voor verdere groei, ook internationaal. Daarnaast wil Ebusco zijn naamsbekendheid vergroten.

Aan de operatie namen drie 'hoeksteeninvesteerders' deel, onder wie Marc Coucke via zijn investeringsvehikel Alychlo. De drie (met ook nog ING Participaties en Teslin Capital Management) investeerden samen 131 miljoen euro, goed voor een belang van 9,8 procent in Ebusco, zo staat in een persbericht van het bedrijf.

Kort na opening van de beurs noteerde het aandeel met een winst van ruim 3 procent.

575 kilometer

Ebusco werd een tiental jaar geleden opgericht. Intussen heeft het 346 bussen rondrijden in zeven Europese landen. De nieuwste bus van het bedrijf kan met een volle accu zowat 575 kilometer rijden en gaat naar verwachting ongeveer 25 jaar mee. Behalve elektrische bussen, levert het bedrijf ook de laadinfrastructuur voor de voertuigen en opslagcapaciteit voor stroom.

De onderneming realiseerde vorig jaar een omzet van 100 miljoen euro en stelt 214 mensen tewerk. Naast de productielocatie in het Nederlandse Deurne (in de provincie Noord-Brabant) heeft het bedrijf ook een externe faciliteit in China.

