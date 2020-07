De Nederlandse brouwer Swinkels Family Brewers, beter bekend onder de naam Bavaria, leed vorig jaar verlies door de overname van de Belgische Brouwerij Palm. De Nederlanders boekten een forse minderwaarde op de Belgen. Toch blijft de Nederlandse CEO Peer Swinkels er gerust in. "Ondanks de afwaardering geloven wij meer dan ooit in de kracht van onze Belgische merken."

Liefst 29 miljoen euro boekte de Nederlandse brouwer vorig jaar af bij Brouwerij Palm. De brouwer uit Steenhuffel en Roeselare is vooral bekend door het gelijknamige ambermerk, Rodenbach, en de zware blonde bieren Cornet en Brugge Tripel.

Die laatste twee merken presteerden nog goed. Rodenbach, dat de Nederlanders omschrijven als 'een fijnproeversbier', groeide bovendien voor het eerst in tien jaar. Maar vooral 'het Brabantse trekpaard' Palm blijft achteruitgaan. Dat maakte dat Swinkels vorig jaar een nettoverlies van 5,3 miljoen euro leed. De onderneming zag bovendien de belastingdruk fors stijgen, omdat de afwaardering van de Belgische merken niet fiscaal aftrekbaar is."De ambitieuze plannen die we met onze Belgische merken hadden op het moment van de overname blijken onvoldoende haalbaar", zucht de Nederlandse eigenaar. "De bij de overname voorziene resultaten en daaraan gekoppelde kasstromen kunnen we niet realiseren, als gevolg van de achterblijvende verkoopvolumes."Toch blijft CEO Peer Swinkels geloven in het potentieel van zijn Belgische dochter. "In 2015 heeft de familie Swinkels een groei- en portfoliostrategie ontwikkeld. De uitbreiding naar een complementair portfolio - voor elk moment een passend bier - is er een substantieel onderdeel van. Brouwerij Palm paste perfect in die strategie en de Belgische merken zijn een enorme versterking en vervolmaking van ons portfolio gebleken. Dat blijft meer dan ooit overeind. Op het moment van de overname werd het verkoopresultaat hoger ingeschat dan is gerealiseerd. De eenmalige afwaardering op de balans is een verplicht boekhoudkundig besluit. We hadden verwacht dat de verkoop van onze Belgische speciaalbieren buiten de Benelux sneller en uitgebreider zou gebeuren. Door de opkomst van lokale ambachtelijke brouwerijen is het bierlandschap de jongste vijf jaar enorm geëvolueerd. De concurrentie in de markt van speciale bieren is in een paar jaar tijd enorm toegenomen. Ons groeiplan voor de Belgische merken hebben we daaraan aangepast. Het heeft de introductie van onze Belgische speciaalbieren in andere landen een stuk vertraagd. We hebben onze plannen nu realistisch bijgesteld. Als familiebedrijf kijken we naar de lange termijn. Brouwerij Palm zet overigens een positief resultaat neer: in België winnen we in een moeilijke markt al drie jaar op rij marktaandeel."Op dinsdag 10 mei 2016 werd de overname aangekondigd. Beide partijen hadden het over een perfect samengaan. "Als je verliefd bent, kan het snel gaan met het huwelijk", klonk voormalig eigenaar Jan Toye bijzonder enthousiast.De toenmalige CEO Jan-Renier Swinkels, wakkerde het liefdesvuur verder aan. "Ik sta hier vol trots. Wij willen een ultieme merkenportefeuillespeler zijn. Voor ieder moment willen we een passend biertje. We krijgen er nu zeven prachtige merken bij, en twee al even prachtige brouwerijen. België is een geweldig bierland. Wij gaan er echt iets van maken. Want uit het boekenonderzoek van Brouwerij Palm is vooral één ding gebleken: wij passen perfect bij elkaar."In een interview in Trends in april 2018 herhaalde Jan-Renier Swinkels dat. "Het zit hartstikke goed. Het is een heel mooi huwelijk. Het goede van beide bedrijven komt bij elkaar. Ik ben enkel positieve verrassingen tegengekomen."Die hooggespannen verwachtingen waren ook nodig. Swinkels Family Brewers betaalde 79 miljoen euro voor Palm. Het was voor het familiebedrijf, waar de zevende generatie aan het roer staat, de grootste overname ooit. De prijs kwam neer op 17 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) bij Palm voor het boekjaar 2015. Daarmee betaalden de Nederlanders verhoudingsgewijs meer dan wat AB InBev neertelde voor SABMiller. Het wereldwijde nummer twee werd in 2015 aan de haak geslagen voor 15 keer de bedrijfskasstroom. Swinkels Family Brewers betaalde 131.000 euro per verkochte hectoliter van brouwerij Palm in 2015 (een volume van 0,6 miljoen hectoliter).De Nederlanders investeerden sindsdien sterk in België: 20 miljoen euro in de brouwerij in Steenhuffel en 2,7 miljoen euro in Roeselare bij Rodenbach. Alles met één doel: De Palm-merken versterken, versnellen en overtreffen. Dat zouden de Nederlanders kunnen via hun internationale distributiekracht, want het bedrijf is wereldwijd actief. "Merken als Cornet, Rodenbach, Brugge Tripel en Steenbrugge laten heel mooie groeicijfers zien", benadrukt CEO Peer Swinkels. "Die bieren vinden nu ook hun weg naar nieuwe markten als Canada, Scandinavië, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en China. Laat het dus duidelijk zijn: ondanks de afwaardering geloven wij meer dan ooit in de kracht van onze Belgische merken."Peer Swinkels, de voormalige verkoopdirecteur van de groep, volgde in april vorig jaar zijn neef Jan-Renier Swinkels op. Die verliet na 33 jaar het familiebedrijf. Bovendien werd eind juni vorig jaar de Belg Eric Lauwers bestuurder bij de Nederlandse brouwer. Lauwers is gedelegeerd bestuurder van Arvesta (het voormalige Aveve), de marktleider in de toelevering aan de landbouw in ons land, en in handen van de Boerenbond. Maar Eric Lauwers werd vooral bekend als de directeur België bij AB InBev. Bij de Belgische marktleider werkte hij bijna zestien jaar. Voordien, van 1995 tot 2000, was hij als marketingdirecteur aan de slag bij Brouwerij Palm. "Doet beestig deugd", was één van zijn slogans voor het amberbier. Als geen ander kent Lauwers de zwaktes van de brouwer uit Steenhuffel. En ook de Nederlandse eigenaar weet nu dat het vijfjarenplan, zoals voorzien bij de overname, niet zal worden gehaald.De afboekingen bij Brouwerij Palm staan nog los van de coronacrisis. Die zal ongetwijfeld een impact hebben, maar Swinkels Family Brewers vindt het te vroeg voor een concrete becijfering.