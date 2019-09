De Nederlandse aardappelverwerker Aviko gaat een nieuwe fabriek voor diepgevroren frieten en aardappelvlokken bouwen in Poperinge. Eens de productiesite op volle toeren draait, zal ze 110 nieuwe jobs opleveren, zo maakte het bedrijf donderdag bekend. Naar de verwachting zal de productie in september 2021 kunnen starten

Aviko heeft al een fabriek in de Poperingse deelgemeente Proven. Daar maken zowat 275 werknemers diepgevroren frieten en aardappelspecialiteiten. Die vestiging zal zich voortaan volledig toeleggen op de productie van aardappelspecialiteiten, terwijl de productie van diepvriesfrieten samen met 45 personeelsleden zal verhuizen naar de nieuwe fabriek. Eens die op volle kracht draait, zullen er zowat 155 personeelsleden aan de slag zijn.

Volgens de CEO van de Aviko Groep, Ton Christiaanse, kwam Poperinge als meest geschikte locatie uit de bus 'na zorgvuldige evaluatie van de mogelijkheden op het gebied van teelt, logistiek en de markt'. De nieuwe fabriek kan tot 175.000 ton diepvriesfrieten en 11.000 ton aardappelvlokken per jaar maken. De producten die er van de band rollen, zijn bedoeld voor de West-Europese, Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten. De capaciteitsuitbreiding van Aviko is nodig om 'optimaal te profiteren van de snel groeiende markten' en om 'onze ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren', zegt Christiaanse. 'De wereldwijde markt voor diepgevroren aardappelproducten blijft groeien met zo'n 4 procent per jaar.'

Voor de nieuwe vestiging in Poperinge heeft Aviko overigens oog voor duurzaamheid. Zo komen er onder meer zonnepanelen op het dak en worden restmaterialen en afvalwater hergebruikt. Aviko verkoopt zijn producten in 110 landen en heeft naast België ook productiesites in Nederland, Zweden, Polen, Duitsland en China. Het bedrijf behoort naar eigen zeggen tot de grootste vier aardappelverwerkers ter wereld.