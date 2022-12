Het Antwerpse fintechbedrijf voor digitale facturen POM wordt overgenomen door het Nederlandse Mail to Pay. Dat is actief in digitaal kredietmanagement. De stichters van POM blijven actief in de Nederlandse koepel.

Vandaag wordt bekend dat de Antwerpse dienstverlener in digitale betalingsverrichtingen POM wordt overgenomen door het Nederlandse fintechbedrijf Mail to Pay. Dat verzorgt de digitale opvolging van openstaande facturen voor zijn klanten. "Het Belgische management blijft wel aandeelhouder van POM met een substantiële minderheidsparticipatie", aldus Johannes Vermeire, de medeoprichter en CEO van POM.POM (Peace of Mind) werd in 2014 opgericht door het management in samenwerking met het Brusselse technologiebedrijf B2Boost (nu Sparkers) en het digitale marketingagentschap Famous (nu FamousGrey). Er werken twaalf mensen. Het ontwikkelt een app die facturen verwerkt, onder meer via QR-codes waarmee je kunt betalen. Het bedrijf met een omzet van 2,5 miljoen euro telt onder meer de federale overheidsdienst Justitie, Stad Antwerpen, de Vlaamse Belastingdienst, ziekenhuizen en sportclubs onder zijn 1.300 klanten. Menig lezer zal al zijn verkeersboetes hebben betaald met de app van POM.In 2018 haalde POM 1,9 miljoen euro op bij het businessangelnetwerk BAN Vlaanderen en de Franstalige tegenhanger BEAngels. Beide nieuwe aandeelhouders verwierven 40 procent van de aandelen. Over de financiële transactie met Mail to Pay zijn geen details bekend. De oprichters van POM blijven actief in Mail to Pay.Mail to Pay is met een omzet van 5 miljoen euro een specialist in het automatiseren van het debiteurenproces en het verzenden van grote hoeveelheden betaalverzoeken. Maandelijks worden meer dan 2 miljoen verzoeken via e-mail, sms, post of telefoon verstuurd. Dat gebeurt voor onder andere ziekenhuizen, verzekeraars, overheden, verhuurbedrijven, energiebedrijven, waterbedrijven en telecomorganisaties in Nederland, België en Duitsland. Er werken 25 mensen in het hoofdkantoor in Nederland (Alblasserdam), België (Antwerpen) en Duitsland (Emsbüren).Vermeire: "De samenwerking laat ons ook toe onze diensten versterkt aan te leveren in België, Duitsland en Nederland. Ook technologisch zijn we complementair. Met de technologie van POM kunnen bedrijven de betaalopties, die Mail to Pay uitwerkt, op een laagdrempelige manier ter beschikking stellen aan hun klanten. Tegelijkertijd wordt de inning geoptimaliseerd via automatische betalingen. Ook kunnen we de technologische krachten voor onderzoek en ontwikkeling bundelen. De samenwerking tussen POM en Mail to Pay maakt ons dus sterker door onze werkmethode, ons klantenbestand, de technologie en onze geografische aanwezigheid te verruimen. Volgend jaar hopen we onze gezamenlijke omzet al met de helft te verhogen."