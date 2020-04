Belgische ondernemingen verwachten fors omzetverlies door de coronacrisis, blijkt uit een enquête van de Nationale Bank van België (NBB).

Belgische ondernemingen verwachten dat hun omzet gemiddeld met een derde zakt door de coronacrisis. Vier op de tien houden zelfs rekening met een terugval met 75 procent, blijkt uit een enquête van de Nationale Bank van België (NBB) bij ruim 4.700 ondernemingen uit de private sector. De enquête werd uitgevoerd op vraag van de Economic Risk Management Group (ERMG)

87 procent van de bevraagde ondernemingen rapporteert een omzetdaling. Die daling bedraagt gemiddeld meer dan 50 procent, maar rekening houdend met de grootte van de ondernemingen gaat het om een omzetdaling van een derde, aldus de ERMG. Kleine en middelgrote ondernemingen blijken door de coronacrisis immers zwaarder getroffen te worden, onder meer omdat ze vaker verplicht moeten sluiten. De grootste ondernemingen, die vaker actief zijn in als essentieel beschouwde sectoren, zien hun omzet meestal ook dalen, maar in mindere mate.

De grootste impact is er in de horeca, in de sector van kunst, amusement en recreatie en bij de handel. Die ramen de omzetdaling op respectievelijk 93, 74 en 59 procent. In de energiesector geven de bevraagde ondernemingen maar 5 procent minder omzet aan.

"De ondernemingen schrijven de daling van hun omzet voornamelijk toe aan de zwakke vraag en daarnaast ook aan de sluiting door de overheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, de onmogelijkheid om de social distancing-verplichtingen na te leven, problemen met aanvoerlijnen en een personeelstekort", aldus de ERMG. De helft van de ondernemingen maakt al gebruik van tijdelijke werkloosheid, nog eens 13 procent is dat van plan.

De helft van de ondernemingen meldt ook liquiditeitsproblemen, maar amper een op de tien beschouwt een faillissement als waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk.

De Economic Risk Management Group (ERMG) is een economische taskforce die de federale regering moet bijstaan in de aanpak van de coronacrisis. De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met de ondernemersorganisaties Unizo, Voka, Beci en UWE.

