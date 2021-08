De Belgische in- en uitvoer van goederen zijn tijdens de eerste zes maanden van het jaar flink hersteld van de coronacrisis, blijkt uit de jongste cijfers van de Nationale Bank. Er werd zelfs meer handel gevoerd dan in dezelfde periode in 2019, toen er van het virus nog geen sprake was.

Het gecumuleerde bedrag van januari tot eind juni bedroeg 174,8 miljard euro voor de Belgische export, een stijging met 16,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de eerste helft van 2019 was er een toename met 5,5 procent. Voor de import kwam het gecumuleerde bedrag uit op 162,9 miljard euro, een stijging met 12,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar en 1 procent tegenover 2019.

Vooral in de maanden maart-juni was er een zeer sterk herstel tegenover de lockdownperiode van vorig jaar, met groeicijfers van meer dan 25 procent in juni.

Naar regio is vooral de handel met de Europese Unie, en de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland de belangrijkste motor van de groei, zegt de Nationale Bank.

Naar product zijn het vooral de chemische en farmaceutische producten die de exportcijfers omhoog stuwden, terwijl de importcijfers stegen door de fors duurder wordende olie. Ook de handel in edelmetalen gaf zowel de uitvoer als invoer een boost.

Het gecumuleerde bedrag van januari tot eind juni bedroeg 174,8 miljard euro voor de Belgische export, een stijging met 16,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de eerste helft van 2019 was er een toename met 5,5 procent. Voor de import kwam het gecumuleerde bedrag uit op 162,9 miljard euro, een stijging met 12,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar en 1 procent tegenover 2019. Vooral in de maanden maart-juni was er een zeer sterk herstel tegenover de lockdownperiode van vorig jaar, met groeicijfers van meer dan 25 procent in juni.Naar regio is vooral de handel met de Europese Unie, en de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland de belangrijkste motor van de groei, zegt de Nationale Bank. Naar product zijn het vooral de chemische en farmaceutische producten die de exportcijfers omhoog stuwden, terwijl de importcijfers stegen door de fors duurder wordende olie. Ook de handel in edelmetalen gaf zowel de uitvoer als invoer een boost.