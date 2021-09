De coronacrisis heeft zoals verwacht de omzet van een aanzienlijk deel van de bedrijven gedrukt. Niettemin liet een op de vier bedrijven goede resultaten optekenen, blijkt uit een nieuwe studie van de Nationale Bank van België (NBB).

De gezondheidscrisis heeft een negatieve impact op de omzet van ongeveer drie op de vier bedrijven. Hun omzet 'was minder goed dan tijdens een normaal jaar, met soms zeer aanzienlijke dalingen', aldus de Nationale Bank (NBB) donderdag in een nieuwste studie. Een op de vier bedrijven wist resultaten te boeken die 'vergelijkbaar zijn met die van een normaal jaar'.

Bovenstaande conclusie distilleerde de Nationale Bank door naar de cijfers voor de periode april 2020 tot en met maart 2021 te kijken, en die te vergelijken met de voorgaande periode. Daaruit blijkt dat de 55 procent van de bedrijven een omzetdaling kende en 45 procent een toename. Tien procent van de bedrijven tekende een verlies op dat ze in een normale situatie waarschijnlijk niet geboekt hadden: in een normale situatie zou dus 45 procent een daling gekend hebben.

Maar de impact van de coronacrisis reikt verder dan het al dan niet dalen van de omzet. Zo blijkt dat drie op de vier bedrijven duidelijk minder presteerden dan in een normaal jaar. Een groter aandeel bedrijven kende met andere woorden een zwakkere bedrijfsprestatie dan in normale tijden. Daarbij zijn de dalingen in sommige gevallen 'zeer substantieel".

Tot slot nog een beleidsaanbeveling: 'Op het vlak van economisch beleid was een massale en onvoorwaardelijke steun aan alle bedrijven volledig gerechtvaardigd aan het begin van de crisis, maar vandaag vragen de uiteenlopende situaties om een gerichte steun aan de zwaarst getroffen ondernemingen.'

