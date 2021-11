De economie van ons land heeft in het derde kwartaal opnieuw het niveau van voor de crisis bereikt. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De groei is sterker dan verwacht.

De economie groeide in het derde kwartaal met 2 procent tegenover de voorgaande drie maanden. In vergelijking met een jaar geleden bedroeg de groei 4,9 procent.

'Voor het eerst sinds de aanvang van de covid-19-crisis wordt het niveau van economische activiteit van vóór de crisis bereikt en licht overstegen', zegt de Nationale Bank.

De groei wordt vooral gedragen door de gezinnen, die het geld lieten rollen toen heel wat beperkende maatregelen werden opgeheven. De uitgaven stegen met 6,3 procent. Vooral de toeristische uitgaven stegen fors, net als de uitgaven voor niet-duurzame goederen en diensten (+5 procent). De stijging van de duurzame consumptie was daarentegen meer beperkt (+ 1,1 procent). Ook de investeringen van de huishoudens in woongebouwen namen toe (+1,5 procent).

Ook de overheid consumeerde meer (+ 3,8 procent). De investeringen van de overheid stegen zelfs met 9,8 procent. Er ging vooral meer geld naar Defensie.

De investeringen van de ondernemingen daalden dan weer, met 2,4 procent.

De handel met het buitenland had een negatieve invloed op het bbp. De uitvoer (-1,1 procent) nam sneller af dan de invoer (-0,2 procent).

Nog uit de cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de werkgelegenheid in het derde kwartaal met 0,7 procent is toegenomen, of een groei met 34.600 jobs. In vergelijking met een jaar geleden kwamen er 116.000 jobs bij.

