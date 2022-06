De banken in ons land hoeven voorlopig geen extra spaarpot voor slechtere tijden aan te leggen. Dat heeft de Nationale Bank (NBB) beslist. Mogelijk beslist de centrale bank later dit jaar dat het spaarpotje wel weer moet worden aangevuld.

De 'contracyclische kapitaalbuffer' is een spaarpotje dat de banken in goede tijden moeten aanleggen, voor als het economisch minder goed zou gaan. In die spaarpot zat een miljard euro, maar tijdens de coronacrisis werd die buffer vrijgegeven, om de banken wat extra ademruimte te geven.

De centrale bank beslist elk kwartaal of de buffer weer kan worden aangelegd. Maar, zo communiceert de NBB woensdag, ook voor het derde kwartaal wordt die contracyclische kapitaalbuffer gehandhaafd op nul procent. 'Dit betekent dat de Belgische financiële instellingen geen bijkomende buffers hoeven aan te leggen voor de risico's die verbonden zijn aan de kredieten die zij verstrekken aan de reële economie in België', aldus de NBB.

Wel wordt de reactivering van de buffer overwogen in september. Dat moet garanderen dat de banken 'over de nodige veerkracht beschikken om hun sleutelfuncties voor de reële economie te vervullen en om kredietnemers met terugbetalingsmoeilijkheden te helpen in geval van een scenario met tegenvallende economische groei en/of een correctie op de Belgische vastgoedmarkt', klinkt het.

De 'contracyclische kapitaalbuffer' is een spaarpotje dat de banken in goede tijden moeten aanleggen, voor als het economisch minder goed zou gaan. In die spaarpot zat een miljard euro, maar tijdens de coronacrisis werd die buffer vrijgegeven, om de banken wat extra ademruimte te geven. De centrale bank beslist elk kwartaal of de buffer weer kan worden aangelegd. Maar, zo communiceert de NBB woensdag, ook voor het derde kwartaal wordt die contracyclische kapitaalbuffer gehandhaafd op nul procent. 'Dit betekent dat de Belgische financiële instellingen geen bijkomende buffers hoeven aan te leggen voor de risico's die verbonden zijn aan de kredieten die zij verstrekken aan de reële economie in België', aldus de NBB. Wel wordt de reactivering van de buffer overwogen in september. Dat moet garanderen dat de banken 'over de nodige veerkracht beschikken om hun sleutelfuncties voor de reële economie te vervullen en om kredietnemers met terugbetalingsmoeilijkheden te helpen in geval van een scenario met tegenvallende economische groei en/of een correctie op de Belgische vastgoedmarkt', klinkt het.