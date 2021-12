De vakbonden bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance organiseren donderdag een nationale staking uit onvrede met de manier waarop de directie omgaat met het sociaal overleg.

Donderdag is er een piket gepland aan de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Dat melden de socialistische vakbond BBTK, de liberale bond ACLVB en de Franstalige christelijke vakbond CNE woensdag in een gemeenschappelijk communiqué.

Volgens de vakorganisaties - die naar eigen zeggen ijveren voor een aanvaardbare werkdruk en degelijke telewerkafspraken - is er sprake van een gebrek aan constructief overleg en van schendingen van de syndicale rechten. Ze hekelen onder andere het feit dat personeelsvergaderingen niet toegelaten worden, het personeel tijdens de staking in de site Noord vorige week werd bedreigd en mails naar de eigen leden consequenties krijgen.

'Principeakkoorden afgesloten in het verzoeningsbureau van de sector op de FOD Werk worden niet gerespecteerd door de werkgever. (...) Daarnaast werd afgesproken om de onderhandelingen over een cao Telewerk herop te starten, maar de directie maakte op de eerste onderhandelingsdag meteen duidelijk op geen enkele van de vijf voornaamste eisen van de vakbonden in te willen gaan', klinkt het.

Eerder deze maand waren er al stakingen in onder andere Charleroi en Antwerpen en in juli en oktober werden symbolische acties gehouden.

