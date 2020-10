Het herstel van de Belgische economie is in oktober stilgevallen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag bij bedrijven door de Economic Risk Management Group (ERMG). De Nationale Bank vreest zelfs voor een nieuwe achteruitgang.

De Belgische ondernemingen schatten dat hun omzet eind oktober - de enquête werd gehouden op 19, 20 en 21 oktober - 14 procent lager dan in pré-coronatijden. Ook in augustus en september was dat het geval. Sinds augustus is het herstel dat werd ingezet na de lockdown dus volledig stilgevallen.

Meer zelfs. De peiling bij de bedrijven werd genomen nog voor de meest recente bijkomende maatregelen voor de recreatiesector en de uitgebreidere coronabeperkingen in Wallonië en in Brussel. De Nationale Bank noemt het dan ook 'heel waarschijnlijk' dat de toestand van de Belgische economie in deze peiling nog te positief wordt ingeschat en dat de situatie opnieuw 'aan het verslechteren is in plaats van te stagneren'.

