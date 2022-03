De Nationale Bank (NBB) verwacht dat de economische groei in het eerste kwartaal zal uitkomen op 0,6 procent.

Er is de verbeterde gezondheidssituatie en de beginnende normalisering van de aanvoerketens die de groei ondersteund zouden moeten hebben. Maar deze positieve impact wordt waarschijnlijk deels tenietgedaan door de nieuwe piek in de energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, deelt de NBB woensdag mee.

De groei in het vierde kwartaal viel wel hoger uit dan verwacht, vooral omdat de maatregelen tegen de omikronvariant van het coronavirus minder ingrijpend waren. In een eerdere raming werd uitgegaan van 0,2 procent groei, volgens de huidige kwartaalstatistieken groeide het reële bbp met 0,5 procent in het vierde kwartaal. Dat is ook licht sterker dan de groei in het eurogebied (0,3 procent).

