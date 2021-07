De Belgische start-up LINE verkocht zijn oplaad- en werkstation voor MacBook tot voor kort vooral in de Verenigde Staten. Nu oprichters Nancy de Fays en Quentin Malgaud ook de Europese markt willen betreden, vestigen ze zich in Antwerpen. De start-up heeft financiering van het nieuwe Google Black Founders Fund in de wacht gesleept.

Na haar studie en een jaar als technologieconsultant bij Deloitte wilde Nancy de Fays de wereld verkennen. Tijdens een van hun reizen kwamen zij en haar vriend Quentin Malgaud op het idee een oplaad- en werkstation voor MacBook te ontwikkelen dat tegelijk een accu, een harde schijf en een dockingstation is. "Computers en gsm's zijn mooi ontworpen, maar accessoires zoals batterijen, opladers en opslagoplossingen bestaan uit plastic", zegt Nancy de Fays. "Met Linedock wilden we de ervaring en de kwaliteit van de accessoires verhogen. Voor ons stonden een mooi design met een minimale impact op het milieu en een lange levensduur voorop." Omdat het koppel geen ervaring met hardware had, trok het naar Shenzhen in China. "We zijn volledig van nul begonnen", vertelt De Fays. "We hebben veel tijd nodig gehad om onze tekening op een servet naar een product te vertalen. In het begin werkte niets en moesten we telkens opnieuw starten. Dat leerproces vertraagde alles. We waren ook niet gewend met Chinese leveranciers te werken, maar we vonden het belangrijk de productie zelf in handen te nemen en te begrijpen hoe een product in elkaar zit. Met vallen en opstaan leidden we de fabrieksmedewerkers op en assembleerden we onze producten. Ik heb honderden Linedocks in elkaar gestoken. Dat was een leerrijk proces. Nu voelen we ons comfortabel om complexe producten te maken en te verkopen." De rollen zijn duidelijk verdeeld: Nancy de Fays focust op verkoop en marketing, Quentin Malgaud op het design en de engineering. In 2019 verhuisden de ondernemers de fabriek naar Denemarken. "Vooral om economische redenen", legt De Fays uit. "In China krijg je te maken met grote leveranciers. Wij hadden maar kleine voorraden nodig en misten daar die flexibiliteit." Een andere reden voor de verhuizing was duurzaamheid. LINE streeft naar een holistische aanpak en bekijkt welke onderdelen kunnen worden gerecupereerd. De recente samenwerking met Bebat om de batterijen te recycleren, past daarin. "Onze producten moeten er niet alleen mooi uitzien, maar ook duurzaam zijn. Het is 2021, je kunt niet anders", legt De Fays uit. "In de Linedock zit minder dan 1 procent plastic. We gebruiken aluminium, dat niet alleen duurzamer en solider is, maar ook recycleerbaar. Omdat dat materiaal nog altijd energie-intensief is, is onze volgende stap om gerecycleerd aluminium te gebruiken. Tweedegeneratieproducten worden onze volgende uitdaging." Na zijn ervaring in China trok het ondernemersduo naar de Verenigde Staten om dicht bij zijn doelpubliek te zitten. Linedock richt zich vooral op professionals in de creatieve sector, zoals creatieve studio's en fotografen. "Amerika is nog altijd de grootste markt, goed voor zo'n 95 procent van de verkoop. Europa is de volgende stap. Het is een moeilijke markt, met verschillende landen die elk hun cultuur hebben. Daarvoor zijn lokale inspanningen nodig." "We hebben ons gevestigd in Antwerpen, met zicht op de Schelde", zegt Nancy de Fays. "Het is een dynamische stad met toegang tot talent. We zijn vooral op zoek naar engineering- en supplychainprofielen. Het is moeilijk talentvolle medewerkers te vinden die hun tijd en energie willen spenderen in een kleine structuur waar alles altijd in beweging is." Het Belgische kantoor is verantwoordelijk voor engineering, productie en supplychain. De vestiging in Amerika blijft het verkoopkantoor. "België is een uitstekend land om een bedrijf uit te bouwen. Gelukkig krijgen we veel ondersteuning, onder meer van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)." Voor LINE is de derde fase aangebroken: de schaalvergroting. Na meer dan vier jaar timmeren aan de start-up blikt Nancy de Fays tevreden terug. "Het was geen vanzelfsprekende reis. Een product bouwen is heel moeilijk. Je leert veel over jezelf als je werkt met internationale teams. Maar we werden omringd door fantastische mensen van over de hele wereld: China, Rusland, Denemarken, de Verenigde Staten en Duitsland. Als eerbetoon hebben we op het moederbord van ons product alle namen geschreven." Cash blijft voor de start-up altijd een bezorgdheid. "We bouwen een duur product, waardoor we onze cashflow en winstgevendheid goed moeten beheren. Dat maakt of kraakt een bedrijf." Gelukkig kan LINE rekenen op financiering van Google. Nancy de Fays - haar vader komt uit Senegal - werd als enige Belg geselecteerd voor het nieuwe Google Black Founders Fund. Google heeft dat fonds opgericht omdat minder dan 0,5 procent van het durfkapitaal naar start-ups gaat die worden geleid door zwarte oprichters. "Het is geweldig erkend te worden voor de inspanningen die we doen. We gebruiken de financiering om mensen aan te werven en de verkoop van onze producten te verhogen. Naast financiering geeft Google ook advies over de rekrutering en de productontwikkeling. Een mentor helpt ons maandelijks met wat we missen op het gebied van vaardigheden en kennis, en introduceert ons bij andere durfkapitalisten. We hebben ook toegang tot het Google for Startups-netwerk, dat ruim 3000 toptalenten verzamelt. Dat is heel inspirerend." Bij ondernemen komt heel wat stress kijken. Om mentaal gezond te blijven fitnessen de ondernemers regelmatig. "Zeker als je als koppel samenwerkt, is het belangrijk een duidelijke scheiding te maken tussen werk en privé. Het vraagt discipline om die grens te bewaken. Dat moet je trainen."