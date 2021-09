De sterke groei van Technord de jongste jaren is ook te danken aan de dynamiek die CFO Nadia Messaaoui teweegbracht. "De verandering was niet alleen structureel. Het ging ook om de manier van werken."

Nadia Messaaoui, afgestudeerd aan de Solvay Business School, begon haar carrière als auditor bij een van de Big Four-accountants en werkte daarna als controller in een klein familiebedrijf. Ze stapte over naar Technord in Doornik omwille van "de waarden, de flexibiliteit, de vriendelijkheid en de dynamiek van het bedrijf". Sinds 2017 is ze er de CFO.

Technord heeft onder leiding van de familie Foucart in bijna een halve eeuw een reputatie opgebouwd als een integrator gespecialiseerd in elektrotechniek voor industriële groepen. "Het bedrijf bundelt verschillende disciplines: van laag- en middenspanning tot industriële IT en de nieuwe technologie van de industrie 4.0", zegt Messaaoui.

Sinds ze bij Technord aankwam, bracht ze de groep een andere kijk op financiën bij. Ze herstructureerde de financiële afdeling door er twee afzonderlijke afdelingen van te maken: een voor de boekhouding en een voor de beheerscontrole. "De verandering was niet alleen structureel. Het ging ook om de manier van werken", zegt ze. "We willen de mensen ontwikkelen, hen verantwoordelijk maken, om de evolutie van de groep beter te kunnen volgen." De financiële afdeling telt nu negen mensen.

Voor de CFO is financiën "zo niet het hart van de onderneming, dan wel een essentieel onderdeel van haar evolutie". "Die afdeling doet veel meer dan alleen facturen opmaken. Ze ondersteunt de operaties. We zijn zoals de verdedigers van een voetbalteam. Alleen zijn we niets, maar de aanval zonder de verdediging is ook niets. Door het departement geloofwaardigheid te geven, door financiële informatie betrouwbaar te maken en toegevoegde waarde te bieden, hebben wij een dynamiek op gang gebracht."

Nieuw avontuur

Dat werpt vruchten af. Technord heeft 360 mensen in dienst en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De omzet is gestegen van 50 miljoen euro in 2014 naar 80 tot 90 miljoen sinds 2018. "Dankzij onze deskundigheid en ons werk hebben wij een plaats veroverd naast heel grote groepen", aldus Messaaoui. Ze legt uit dat Technord om zijn klanten te ondersteunen met de hulp van de financiële afdeling het aantal kantoren in het buitenland heeft uitgebreid. Behalve op haar belangrijkste markten Frankrijk en België is het bedrijf nu ook aanwezig in Luxemburg, Nederland, Denemarken, Duitsland en Chili.

"We werken op projectbasis. Soms zijn het kleine opdrachten, dan weer lopen ze over één of twee jaar. Ze worden geboekt zodra ze voltooid zijn, wat de soms aanzienlijke schommelingen in de resultaten van jaar tot jaar verklaart. Onze strategie is onze klanten te koesteren en open te staan voor andere zaken waarin wij expertise hebben." Zo heeft de groep een digitale reus geholpen om een datacenter op te zetten en ziet ze kansen in dat segment.

Messaaoui is er ook trots op dat ze deel uitmaakt van het team dat Technord in staat heeft gesteld in juni het BCORP-label te halen. Dat wordt toegekend aan een bedrijf dat rendabiliteit koppelt aan een gunstig maatschappelijk en milieueffect. "Dit label is geen doel op zich, maar wel het begin van een nieuw avontuur", besluit ze.

