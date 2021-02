Het olie- en gasconcern Total heeft afgelopen jaar een fors verlies geleden. Dat werd vooral veroorzaakt door een grote afschrijving op zijn bezittingen. In het slotkwartaal van 2020 deed het Franse bedrijf het wel beter dan verwacht. Total wil voortaan door het leven als TotalEnergies.

Total moest eerder in het jaar 8,1 miljard dollar afschrijven omdat zijn olie- en gasactiva minder waard waren geworden door de coronapandemie. Dat leidde tot een jaarverlies van 7,2 miljard dollar, tegenover een winst van ruim 11 miljard het jaar voordien. De aangepaste nettowinst, waarbij uitzonderlijke en eenmalige posten niet zijn meegeteld, kwam uit op 4 miljard dollar. Dat is twee derde minder dan in 2019.

In het vierde kwartaal overtrof Total de verwachtingen met een aangepaste nettowinst van 1,3 miljard dollar. De meeste oliebedrijven die de afgelopen weken hun resultaten publiceerden, kwamen met slechtere cijfers dan waar analisten op hadden gerekend. Total liet verder weten zijn naam te willen veranderen naar TotalEnergies. Daarmee moet de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie beter worden weergegeven.

Nu al gaat ruim een vijfde van Totals investeringen naar hernieuwbare energie. In het huidige decennium verwacht topman Patrick Pouyanné dat olieproducten minder belangrijk zullen worden. Nu maken die nog meer dan de helft van de omzet uit, dat gaat naar ongeveer een derde. Vloeibaar aardgas (LNG) en hernieuwbare energie worden voor Total juist steeds belangrijker. De aandeelhouders moeten de naamsverandering in mei goedkeuren.

