FlixMobility, het bedrijf boven FlixBus, is er in zes jaar in geslaagd een dominante positie te verwerven op de markt van de busreizen. En dat zonder eigen vloot. Dat succes hoopt de Duitse starter over te doen in treinvervoer en carpoolen.

Noem FlixMobility, de groep boven FlixBus, niet het Uber van de busreizen. "Die vergelijking loopt mank", zegt CEO en medeoprichter André Schwämmlein in het hoofdkantoor in München. Nochtans is ze niet helemaal uit de lucht gegrepen.

...

Noem FlixMobility, de groep boven FlixBus, niet het Uber van de busreizen. "Die vergelijking loopt mank", zegt CEO en medeoprichter André Schwämmlein in het hoofdkantoor in München. Nochtans is ze niet helemaal uit de lucht gegrepen."Uit het oogpunt van de consument heb je gelijk, er zijn overeenkomsten", geeft Schwämmlein toe. "Onze dienst is gemakkelijk te gebruiken en we benaderen mobiliteit vanuit een andere invalshoek." Net zoals Uber is FlixBus een platform, het bezit geen voertuigen. Het maakt afspraken met lokale busoperatoren, die de bekende groene bussen exploiteren. Zij moeten voldoen aan de FlixBus-normen. FlixMobility bepaalt de routes, trekt klanten aan via zijn IT-platform en applicaties, en rekent een commissie van 25 à 30 procent aan op de tickets. "Maar ons bedrijfsmodel is anders dan dat van Uber", verzekert de CEO. "Wij creëren echte banen, doen echte investeringen. Onze buschauffeurs worden betaald, ze zijn geen freelancers. We pakken de zaken op zijn Europees aan." Daarmee wil Schwämmlein de kritiek counteren die Uber krijgt omdat het werkt met zelfstandige chauffeurs. FlixMobility biedt werk aan 3000 mensen en aan nog eens 10.000 bij zijn partners. In tegenstelling tot Uber garandeert FlixBus zijn partners een minimumopbrengst per lijn. In België werkt het samen met acht partners, wereldwijd zijn het er vijfhonderd. Het trio achter FlixMobility, André Schwämmlein, Jochen Engert en Daniel Krauss, zag in 2012 een gat in de markt. De sector van de busreizen bleef in de start-upscene onder de radar. "Het was geen coole industrie. Er waren geen Amerikaanse starters in geïnteresseerd", vertelt Schwämmlein. "Ze gaven de voorkeur aan scooters of auto's." In zes jaar heeft de groep de markt van de busreizen in Europa en de Verenigde Staten dooreengeschud. FlixBus is de marktleider in Europa, waar het concurrenten opslokt, zoals Eurolines. Onlangs kocht de groep het Turkse nummer één in busreizen, Kamil Koç. Vorig jaar telde FlixBus 62 miljoen passagiers (+37%), van wie 3 miljoen in België (+40%). De groep groeit zo snel dat het hoofdkwartier in München krap wordt. Een nieuw hoofdkwartier is in aanbouw. Met zijn beloftes van gratis wifi, een stopcontact voor het opladen van de smartphone, eenvoudig boeken via de app, een groot aanbod en aantrekkelijke tarieven mikt FlixBus op een nieuw cliënteel. "Toen we in de Verenigde Staten de lijn Los Angeles-Las Vegas lanceerden, lokten we niet de gebruikelijke busreizigers. De helft tot 80 procent van onze klanten waren studenten", zegt Schwämmlein. "Meer dan de helft van onze Amerikaanse klanten heeft nog nooit de bus genomen." Hetzelfde geldt in Europa. FlixBus mikt dus in de eerste plaats op de smartphonegeneraties, tot 35 jaar. Maar ook gepensioneerden zijn een doelgroep. De klanten leggen gemiddeld 200 tot 400 kilometer af met de Flixbus. "We willen de markt vergroten en mensen uit hun auto halen", legt Schwämmlein uit. Volgens hem zijn automobilisten "het grootste deel van onze markt in de toekomst". De niet-beursgenoteerde groep geeft weinig cijfers vrij. De laatst gepubliceerde jaarrekening dateert van 2017 en is, gezien de groei van de groep, niet erg significant. "We zijn winstgevend in Europa", verklaart André Schwämmlein. "En we blijven investeren." Daar heeft het bedrijf de middelen voor. Volgens de website Techcrunch haalde FlixMobility in juli 500 miljoen euro op en kwam daar in augustus nog een miljoenenpakket bovenop. "De grootste fondsenwerving door een Duitse technologiestarter", noemt de site het. Techcrunch waardeert de groep op 2 miljard euro. Belangrijke aandeelhouders zijn Daimler, General Atlantic en Silver Lake."Daaruit blijkt dat het nog altijd mogelijk is een groot bedrijf in Europa op te bouwen", oordeelt Schwämmlein. Met het opgehaalde geld wil FlixMobility blijven groeien. "We bekijken de Zuid-Amerikaanse en de Aziatische markt. En we willen een platform voor mobiliteit bouwen. Als je daarin snel vooruitgang wil boeken, heb je financiering nodig." "Als je een wereldleider wil zijn, moet je de Amerikaanse markt domineren. Dat is een grote klus", gaat Schwämmlein verder. "Er zit veel geld in Silicon Valley. De kans dat we gekopieerd worden, is reëel, en we hebben wereldwijde concurrenten. We moeten investeren. Niet alleen in onze kernactiviteit, maar ook in de uitbreiding van ons aanbod en groei buiten Europa." Eerst en vooral wil FlixMobility zijn aanbod uitbreiden. Zo biedt het met FlixCharter charterbussen aan voor groepen. Het kijkt ook naar de markt van treinreizen en autodelen. In 2018 is FlixTrain gelanceerd in Duitsland. Dat hanteert hetzelfde model als FlixBus. Het biedt samen met partners voor 9,99 euro treinreizen aan tussen Stuttgart en Berlijn, Hamburg en Keulen. Vanaf dit jaar worden de binnenlandse routes in Europa gedeeltelijk geliberaliseerd. FlixMobility is vastbesloten zijn FlixTrain-diensten uit te breiden. Dit jaar begint het met een aanbod in Zweden. "We kijken naar alle markten waar FlixBus al goed is ingeburgerd", stelt Schwämmlein. In Frankrijk bekijkt de groep vijf lijnen. Ook in de lijn Parijs-Brussel is ze heel geïnteresseerd. De bus- en treinprojecten van FlixMobility richtten zich wel tot hetzelfde publiek. "De treinen pikken een deel van de klanten van de bussen in", beseft Schwämmlein. "Daarom zetten we bijvoorbeeld op de lijn Berlijn-Keulen geen bussen meer in. Maar we compenseren dat met busritten tussen de secundaire steden. We blijven groeien. We willen dat zo veel mogelijk mensen voor hun vervoer aan Flix denken." Het jongste initiatief is FlixCar, een carpooldienst die ze enkele weken geleden lanceerde in Frankrijk. Voor elk traject stelt de app een carpoolingaanbod en een busaanbod voor. FlixMobility verdient er niets aan. "Het gaat om klantenwerving. De dienst maakt ons platform sterker. Wie FlixCar gebruikt, zal later FlixBus gebruiken en misschien FlixTrain", legt Schwämmlein uit. Het is de bedoeling de dienst ook in andere landen aan te bieden.Het is geen toeval dat FlixCar eerst in Frankrijk gelanceerd is. Daar is de koning van de carpooling, Blablacar, gevestigd. Dat haalt wel inkomsten uit de reserveringen voor carpoolen: het roomt tot 25 procent af van de bedragen die de automobilisten vragen voor de rit. Blablacar heeft ook SNCF Ouibus overgenomen. De laatste grote Franse concurrent van FlixBus heet nu Blablabus, en biedt ritten aan in Duitsland, tot in München. FlixMobility heeft niet lang gewacht om te reageren.