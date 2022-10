Adidas zet zijn samenwerking met rapper Kanye West - tegenwoordig Ye - stop wegens zijn antisemitische uitlatingen. Grote sportmerken werken vaker samen met wereldberoemde niet-sporters om schoen- of kledinglijnen te ontwerpen. Een overzicht van enkele bekende 'collabs'.

Adidas zette deze week zijn samenwerking met rapper Kanye West - tegenwoordig Ye - stop wegens zijn antisemitische uitlatingen. De stopzetting kan een negatieve impact hebben van 250 miljoen euro op de winst van het bedrijf dit jaar.

De rapper veroorzaakte ophef door tijdens de Fashion Week in Parijs een T-shirt te dragen met de boodschap 'White Lives Matter', een verwijzing naar de 'Black Lives Matter'-beweging. Later plaatste hij op Instagram screenshots van een discussie met collega-rapper Diddy, die kritiek had geuit op het T-shirt. 'Ik ga jou als voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken dat de Joodse mensen, die aan jou gevraagd hebben om mij te bellen, mij niet kunnen bedreigen of beïnvloeden', zo schreef West. Het bericht werd later offline gehaald.

Het gedrag van West had de samenwerking met Adidas op losse schroeven gezet. Het Duitse bedrijf zei op 7 oktober het partnerschap te zullen herevalueren.

De samenwerking is nochtans belangrijk voor Adidas: volgens analisten zijn de door de artiest ontworpen Yeezy-sneakers goed voor 8 procent van de omzet van het bedrijf.

De samenwerking liep sinds 2014. Daarvoor werkte de rapper met Nike samen.

Adidas wijst erop dat het de eigenaar is van alle designrechten van de producten gemaakt onder het partnerschap.

Grote sportmerken werken wel vaker samen met wereldberoemde niet-sporters om schoen- of kledinglijnen te ontwerpen. Tien andere bekende 'collabs'.

Beyoncé, onder de naam Ivy Park, en Adidas werken sinds 2019 samen.

Ivy Park x Adidas © Getty Images

De samenwerking tussen rapper Drake en Nike is bekend onder NOCTA.

Drake x Nike © Getty Images

Cardi B doet het met Reebok.

Cardi B x Reebok © Getty Images

De Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish heeft van Nike haar eigen versie van de Air Force One mogen ontwerpen.

Billie Eilish x Nike © Getty Images

Reebok strikte rapper Kendrick Lamar, vrijdagavond te gast in Antwerpen, voor een samenwerking.

Kendrick Lamar x Reebok © Getty Images

Onder de naam XO ontwierp Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, een collectie voor Puma.

The Weeknd x Puma © Getty Images

Adidas werkt al sinds 2014 samen met rapper Pharrell Williams.

Pharrell Williams x Adidas © Getty Images

Ook rapper Nayvadius DeMun Wilburn, beter bekend als Future, ging in zee met Reebok.

Future x Reebok © Getty Images

Nog een rapper, Travis Scott, en Nike startten in 2017 een samenwerking op.

Travis Scott x Nike © Getty Images

NEO is de naam van de samenwerking tussen Adidas en zangeres Selena Gomez.

Selena Gomez x Adidas © Getty Images

