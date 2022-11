Elon Musk verhoogt de druk op het overblijvende Twitter-personeel. De excentrieke miljardair, die Twitter eind oktober overnam en meteen bijna de helft van het personeel de laan uitstuurde, stelt hen voor een ultimatum: overwerken of ontslag. Dat doet hij in een e-mail waarover verscheidene Amerikaanse media berichtten.

Om Twitter succesvol te maken 'zullen we extreem hardcore moeten zijn', aldus Musk aan de werknemers. 'Alleen uitzonderlijke prestaties zullen voldoende zijn.' Achter de schermen van de sociaalnetwerksite zullen voortaan softwareontwikkelaars de bovenhand hebben, zei ook Musk, die Twitter in essentie een 'software- en serverbedrijf' noemde.

Het Twitter-personeel heeft tot donderdagavond om een onlineformulier in te vullen waarin ze beloven om bij het bedrijf te blijven en tijdens de reorganisatie lange werkdagen te maken aan 'hoge intensiteit'. Gaan ze daar niet meer akkoord, moeten ze vertrekken en krijgen ze een ontslagvergoeding van drie maanden.

Musk nam Twitter voor 44 miljard dollar over. Meteen ontsloeg hij zowat 3.700 werknemers van de microblogsite. Sindsdien stuurde de miljardair ook meerdere werknemers de laan uit die kritiek op hem hadden geuit, soms zelfs op Twitter.

Om Twitter succesvol te maken 'zullen we extreem hardcore moeten zijn', aldus Musk aan de werknemers. 'Alleen uitzonderlijke prestaties zullen voldoende zijn.' Achter de schermen van de sociaalnetwerksite zullen voortaan softwareontwikkelaars de bovenhand hebben, zei ook Musk, die Twitter in essentie een 'software- en serverbedrijf' noemde. Het Twitter-personeel heeft tot donderdagavond om een onlineformulier in te vullen waarin ze beloven om bij het bedrijf te blijven en tijdens de reorganisatie lange werkdagen te maken aan 'hoge intensiteit'. Gaan ze daar niet meer akkoord, moeten ze vertrekken en krijgen ze een ontslagvergoeding van drie maanden. Musk nam Twitter voor 44 miljard dollar over. Meteen ontsloeg hij zowat 3.700 werknemers van de microblogsite. Sindsdien stuurde de miljardair ook meerdere werknemers de laan uit die kritiek op hem hadden geuit, soms zelfs op Twitter.