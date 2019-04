Tesla-topman Elon Musk en de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC hebben opnieuw meer tijd nodig om een geschil uit te praten. Vrijdag zou er een oplossing voor de ruzie over het gebruik van Twitter door Musk moeten zijn, maar de betrokken partijen vragen nu aan de rechter uitstel tot 30 april.

Eerder legde de SEC Musk en Tesla boetes op voor het via Twitter verspreiden van misleidende koersgevoelige informatie over het autobedrijf. Ook moest Musk een aparte voorzitter aanstellen. In ruil voor toezeggingen over zijn toekomstige twittergebruik hoefde hij niet terug te treden als topman.

Volgens de SEC hield Musk zich niet aan de afspraken. De rechter is gevraagd zich daarover te buigen, maar die vond dat Musk en de toezichthouder er eerst onderling uit moeten proberen te komen. Omdat dit niet voor de eerste deadline van 25 april lukte, hebben Musk en SEC gevraagd om uitstel tot 30 april.