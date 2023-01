Maersk en MSC, de wereldwijde nummers één en twee van de containerrederijen, geven hun alliantie op. En de sector zal nog verder worden opgeschud, na de sterke kritiek op scheepvaartkartels.

Maersk en Mediterranean Shipping Co (MSC), de grootste twee containerrederijen ter wereld, maken vandaag bekend dat ze vanaf januari 2025 hun 2M-alliantie beëindigen. Daarmee komt een einde aan een van de drie samenwerkingsverbanden tussen rederijen op de oost-westroute van en naar Azië, de Verenigde Staten en Europa.

Kersvers CEO van Maersk, Vincent Clerc, en zijn MSC-collega Soren Toft zeggen in een gezamenlijke verklaring: "MSC en Maersk erkennen dat er veel veranderd is sinds de twee ondernemingen hun tienjaarlijkse akkoord sloten in 2015. De beëindiging van de 2M-alliantie maakt de weg vrij voor beide bedrijven om hun individuele strategie voort te zetten."

Behalve 's werelds grootste twee verdelen ook andere containerrederijen het maritieme transport op de grote oost-westroutes onder elkaar. De nummers drie en vier, CMA CGM en Cosco, en Evergreen, het nummer zeven, verenigden zich in Ocean Alliance. Voor de rest bundelen de wat minder grote rederijen Yang Ming, Hyundai Merchant Marine, ONE en Hapag-Lloyd, hun vaarten in THE Alliance. De kartelautoriteiten in de Verenigde Staten en Europa keurden dat soort allianties goed, op voorwaarde dat ze beperkt blijven tot de scheepvaart en de prijzen niet kunstmatig opdrijven.

De allianties maakten het mogelijk dat rederijen hun cargo op belangrijke scheepvaartroutes kunnen poolen tegen een gemeenschappelijke prijs. Met die strategie counteren ze de overcapaciteit waarmee ze kampen. "Vandaag hebben we een totaal verschillende strategie", meldt Johan Sigsgaard van Maersk aan Reuters. "We bekijken meer hoe we de containervaart op zee kunnen integreren in onze logistieke business op het land."

Theo Notteboom, professor maritieme wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, benadrukte onlangs op de Trends-website het belang van logistiek voor de rederijen. "Tijdens de pandemie piekten de prijzen van het containervervoer over zee", zei hij. "Grote rederijen kopen nu met de enorme winsten andere ondernemingen in de rest van de keten, zoals logistieke bedrijven. De kartelautoriteiten maken zich zorgen over de nog sterker wordende marktconcentratie in de scheepvaart."

De Amerikaanse president Joe Biden uitte vorig jaar expliciet kritiek op de containerallianties. De splitsing tussen Maersk en MSC hing volgens de geruchtenmolen dus al langer in de lucht. Ook de andere allianties staan onder druk.

Maersk en Mediterranean Shipping Co (MSC), de grootste twee containerrederijen ter wereld, maken vandaag bekend dat ze vanaf januari 2025 hun 2M-alliantie beëindigen. Daarmee komt een einde aan een van de drie samenwerkingsverbanden tussen rederijen op de oost-westroute van en naar Azië, de Verenigde Staten en Europa.Kersvers CEO van Maersk, Vincent Clerc, en zijn MSC-collega Soren Toft zeggen in een gezamenlijke verklaring: "MSC en Maersk erkennen dat er veel veranderd is sinds de twee ondernemingen hun tienjaarlijkse akkoord sloten in 2015. De beëindiging van de 2M-alliantie maakt de weg vrij voor beide bedrijven om hun individuele strategie voort te zetten."Behalve 's werelds grootste twee verdelen ook andere containerrederijen het maritieme transport op de grote oost-westroutes onder elkaar. De nummers drie en vier, CMA CGM en Cosco, en Evergreen, het nummer zeven, verenigden zich in Ocean Alliance. Voor de rest bundelen de wat minder grote rederijen Yang Ming, Hyundai Merchant Marine, ONE en Hapag-Lloyd, hun vaarten in THE Alliance. De kartelautoriteiten in de Verenigde Staten en Europa keurden dat soort allianties goed, op voorwaarde dat ze beperkt blijven tot de scheepvaart en de prijzen niet kunstmatig opdrijven.De allianties maakten het mogelijk dat rederijen hun cargo op belangrijke scheepvaartroutes kunnen poolen tegen een gemeenschappelijke prijs. Met die strategie counteren ze de overcapaciteit waarmee ze kampen. "Vandaag hebben we een totaal verschillende strategie", meldt Johan Sigsgaard van Maersk aan Reuters. "We bekijken meer hoe we de containervaart op zee kunnen integreren in onze logistieke business op het land."Theo Notteboom, professor maritieme wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, benadrukte onlangs op de Trends-website het belang van logistiek voor de rederijen. "Tijdens de pandemie piekten de prijzen van het containervervoer over zee", zei hij. "Grote rederijen kopen nu met de enorme winsten andere ondernemingen in de rest van de keten, zoals logistieke bedrijven. De kartelautoriteiten maken zich zorgen over de nog sterker wordende marktconcentratie in de scheepvaart."De Amerikaanse president Joe Biden uitte vorig jaar expliciet kritiek op de containerallianties. De splitsing tussen Maersk en MSC hing volgens de geruchtenmolen dus al langer in de lucht. Ook de andere allianties staan onder druk.