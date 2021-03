Het financieringsplatform mozzeno, dat particulieren toelaat onrechtstreeks geld aan elkaar uit te lenen, biedt voortaan ook leningen voor zelfstandigen en kleine ondernemingen aan.

Mozzeno.com is een digitaal financieringsplatform dat sinds zijn oprichting in 2017 bijna 3000 leningen toekende voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro. Het ging hoofdzakelijk om consumentenkredieten en persoonlijke leningen voor mensen die, zonder tussenkomst van een bank, een tweedehandswagen willen kopen, hun huis renoveren, of hun studies laten financieren.Mozenno doet daarvoor een beroep op bijna 8000 particuliere investeerders. Niet die investeerders, maar mozzeno staat in voor de risicoanalyse, en beslist of een krediet al dan niet toegekend wordt en tegen welke rentevoet.Nu stelt mozzeno zijn financieringsplatform ook open voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die op zoek zijn naar een investeringskrediet. Zij kunnen 5000 tot maximaal 50.000 euro ophalen. Dat geld kunnen ze gebruiken om hun werkkapitaal aan te vullen, of materiaal aan te schaffen. Volgens Xavier Laoureux, medeoprichter van mozzeno, is er een grote behoefte aan middelen bij kleine ondernemingen om hun activiteiten voort te zetten of weer op gang te trekken na de coronacrisis.Zelfstandigen en kmo's kunnen het krediet volledig digitaal aanvragen. Mozzeno beslist op basis van een scoring-algoritme of de aanvraag aanvaard wordt en opengesteld wordt voor zijn investeerders. Enkel ondernemers die al drie jaar actief zijn, komen in aanmerking. Door het beperkte bedrag is de investering deels gedekt door een kredietverzekering.Mozzeno haalde vorig jaar 3 miljoen euro vers kapitaal op. Daarbij stapte Federale Verzekering in het kapitaal van de Belgische fintech. Met de nieuwe middelen wil mozzeno uitgroeien tot een belangrijke speler in de digitale kredietverstrekking buiten het bancaire circuit. De onderneming gaat met haar model terug naar de basis, waarbij spaargeld van particulieren zonder ingewikkelde tussenstappen gebruikt wordt om projecten van anderen te financieren.