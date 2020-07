Het hof van beroep in de Amerikaanse staat Californië heeft maandag bevestigt dat Monsanto naliet om te waarschuwen voor het gevaar van onkruidverdelger Roundup, die de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier. Wel heeft het hof de schadevergoeding voor de man gevoelig verlaagd.

Johnson zei dat de producten zijn kanker hebben veroorzaakt en dat Monsanto opzettelijk hun risico's had verzwegen. De Amerikaan, die terminaal ziek is, had jarenlang Roundup gebruikt. De vader van twee kinderen kreeg twee jaar geleden de diagnose dat hij leed aan een non-hodgkinlymfoom, en dat de kanker niet meer te genezen is. De ziekte veroorzaakte verschillende verwondingen op zijn lichaam.

Een jury van een rechtbank in San Francisco veroordeelde Monsanto in 2018 tot het betalen van bijna 290 miljoen dollar (ruim 250 miljoen euro) aan schadevergoedingen en 39,2 miljoen dollar intresten. Later dat jaar werd dat gevoelig verlaagd naar 78,5 dollar aan schadevergoedingen. Bayer, dat Monsanto inmiddels had overgekocht, ging in beroep. Het hof verlaagde maandag de schadevergoeding en intresten nogmaals tot een totaal van 20 miljoen dollar.

Johnson zei dat de producten zijn kanker hebben veroorzaakt en dat Monsanto opzettelijk hun risico's had verzwegen. De Amerikaan, die terminaal ziek is, had jarenlang Roundup gebruikt. De vader van twee kinderen kreeg twee jaar geleden de diagnose dat hij leed aan een non-hodgkinlymfoom, en dat de kanker niet meer te genezen is. De ziekte veroorzaakte verschillende verwondingen op zijn lichaam. Een jury van een rechtbank in San Francisco veroordeelde Monsanto in 2018 tot het betalen van bijna 290 miljoen dollar (ruim 250 miljoen euro) aan schadevergoedingen en 39,2 miljoen dollar intresten. Later dat jaar werd dat gevoelig verlaagd naar 78,5 dollar aan schadevergoedingen. Bayer, dat Monsanto inmiddels had overgekocht, ging in beroep. Het hof verlaagde maandag de schadevergoeding en intresten nogmaals tot een totaal van 20 miljoen dollar.