Monizze breidt zijn aanbod van onder meer digitale maaltijd-, cadeau- en ecocheques uit met een nieuw product. Voor het eerst richt het bedrijf zich op de mobiliteitsmarkt door een partnerschap te sluiten met Ctec, de marktleider in fietsleasing in België.

De coronapandemie zet nogal wat werknemers ertoe aan op een andere manier te werken. Veel mensen kunnen zich moeilijk voorstellen dat ze straks weer bijna dagelijks in de file zullen staan om naar kantoor te gaan. Ze zoeken alternatieven, waarbij ze verschillende vervoersmiddelen mengen. De interesse om een bedrijfswagen te combineren met een leasingfiets, is toegenomen, zegt Jean-Louis Van Houwe, de CEO van Monizze. Zeker omdat fietsleasing fiscaal interessant is: het wordt van het brutoloon afgehouden.

Ctec, een kmo met vijftien werknemers, beheert voor zijn klanten een vloot van 6500 bedrijfsfietsen. Het werkt daarvoor samen met 450 fietsenmakers. Het is de marktleider in België. Bij grote bedrijven is fietsleasing al populair, maar bij kmo's ging dat moeilijker. Monizze en Ctec werkten daarom een nieuw pakket uit, op de maat van kmo's. Bedrijven kunnen het aanbod al gebruiken vanaf vier medewerkers. Michel Lagasse, de CEO van Ctec, legt uit waarom fietsleasing moeilijker ligt bij kmo's dan bij grote bedrijven: "Het is vooral een kwestie van tijd. Een kmo heeft geen grote ploeg om daaraan te werken, zoals grote bedrijven. Bij kmo's bestaat een beetje de verkeerde indruk dat fietsleasing ingewikkeld is."Met een digitaal platform willen Ctec en Monizze het de kmo's zo makkelijk mogelijk maken om fietsleasing aan hun werknemers aan te bieden. "Ik vraag aan werkgevers hun naam, hun btw-nummer en hoeveel werknemers er op de loonlijst staan. Wij doen de rest", zegt Michel Lagasse. "Na een creditcheck tekenen bedrijven enkele documenten en dan krijgen alle werknemers van het bedrijf meteen toegang tot de website." Bij de fietsleasing zijn diensten als pechverhelping, verzekering of reparatie inbegrepen.Lees verder onder de videoLagasse benadrukt ook dat werknemers niet hoeven te kiezen tussen een auto of een fiets. Ze kunnen beide combineren: "Als je nu een budget van 1000 euro voor je auto hebt, kun je naar 800 euro gaan. Zo heb je 200 euro voor het aanbod 'fiets plus diensten'." De 35.000 werkgevers die al klant zijn bij Monizze en samen 400.000 gebruikers tellen, kunnen de fietsleasing voortaan via hun bestaande digitale Monizze-portefeuille beheren.Jean-Louis Van Houwe wijst erop dat werkgevers, zeker door de coronapandemie, niet enkel kijken naar de productiviteit van hun medewerkers. "Ze zijn ook bekommerd om het welzijn van hun werknemers. Een gebruiksvriendelijke fietsleasing kan daartoe bijdrage", meent Van Houwe. "Tijdens de coronapandemie is fietsen voor veel mensen een gewoonte geworden. In onze enquêtes zien we in elk geval veel interesse." Uit een recent onderzoek van de hr-dienstenleverancier Acerta bleek dat 28 procent van de Belgische werknemers interesse heeft om via de werkgever een fiets te leasen.