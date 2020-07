Luchtvaartconcern IAG, moederbedrijf van onder andere British Airways, wil met een nieuwe aandelenuitgifte bijna 2,8 miljard euro ophalen om de coronacrisis te doorstaan. Het bedrijf leed in het eerste halfjaar een miljardenverlies door de gevolgen van de pandemie, die internationale vliegreizen nagenoeg onmogelijk maakten.

Met de opbrengsten van de aandelenuitgifte wil IAG zijn enorme schuldenlast terugdringen en zorgen voor een betere liquiditeit, waardoor het aan de kortlopende financiële verplichtingen kan voldoen. De nettoschuld van het concern liep sinds de jaarwisseling met 3 miljard euro op tot een totaal van 10,4 miljard euro.

In de eerste zes maanden daalde de omzet van IAG, dat ook eigenaar is van Iberia en Vueling, met 56 procent tot 5,3 miljard euro. Daarop leed de onderneming een verlies van 3,8 miljard euro.

De grootste aandeelhouder van IAG, sectorgenoot Qatar Airways, heeft al ingestemd met de voorgestelde aandelenemissie. Qatar Airways is goed voor een belang van ruim 25 procent in IAG. De kapitaaluitgifte moet in september zijn afgerond.

