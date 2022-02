Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna wil nog eens zes commerciële dochterondernemingen openen in Europa, waaronder eentje in België.

'De dochteronderneming zorgt voor lokale aanwezigheid ter ondersteuning van de levering van mRNA-vaccins en geneeskundige behandelingen in België', zegt Moderna donderdag in een persbericht. Zijn coronavaccin Spikevax is een voorbeeld van zo'n mRNA-vaccin.

Waar de Belgische vestiging zal komen, tegen wanneer en hoeveel jobs die zal opleveren, wordt niet in het persbericht vermeld.

Ook navraag levert weinig extra informatie op: "Moderna is actief een team aan het rekruteren om een sterke aanwezigheid in de markt op te bouwen", klinkt het. "Het team zal een scala aan functies bestrijken - medisch, regelgevend, prijsstelling, terugbetaling, markttoegang, overheidszaken en commerciële operaties. Moderna zal te zijner tijd de kantoorlocatie identificeren en bekendmaken." En ook nog: "We kunnen geen commentaar geven over de specifieke tijdlijn."

De andere nieuwe commerciële vestigingen zullen komen in Nederland, Denemarken, Noorwegen, Polen, en Zweden.

'Deze aankondiging bouwt voort op Moderna's bestaande aanwezigheid in Europa, en toont Moderna's voortdurende betrokkenheid bij de Europese regio, wat een essentieel onderdeel vormt van de langetermijnstrategie en commerciële visie', heet het in het persbericht.

Moderna is momenteel actief in twaalf landen. Het werkt aan mRNA-geneesmiddelen 'voor de mogelijke preventie en behandeling van ziekten met een aanzienlijke onvervulde medische behoefte op het gebied van infectieziekten, immuno-oncologie, zeldzame en ultrazeldzame ziekten, en auto-immuunziekten'. De pijplijn van Moderna omvat 40 ontwikkelingsprogramma's, waarvan zich er 25 in de fase van klinische studies bevinden.

Messenger-RNA of mRNA wordt omschreven als het genetische script dat aan elke cel DNA-instructies doorgeeft bij het vormen van eiwitten, en op die manier het lichaam de opdracht kan geven om zijn eigen geneesmiddel te maken.

