FNG gaat verder zonder CEO. Huidig bestuurder Alain Hellebaut is voorzitter geworden en neemt 'uitvoerende verantwoordelijkheden' op zich, meldt de noodlijdende modegroep donderdag.

CEO en voorzitter Paul Lembrechts kondigde eind oktober zijn ontslag aan bij FNG nadat de aandeelhouders zijn verloning hadden verworpen. Intussen bevestigde de raad van bestuur zijn ontslag als voorzitter al, uiterlijk op 31 december legt hij ook zijn resterende uitvoerende en bestuursfuncties neer.

Voor de opvolging van Lembrechts lagen twee pistes op tafel. Ofwel zou een van de huidige bestuurders uitvoerende verantwoordelijkheden op zich nemen, ofwel zou de groep een nieuwe CEO aantrekken.

Uiteindelijk koos de raad van bestuur voor de eerste optie en stelde hij unaniem Alain Hellebaut (50), de CEO van speelgoedwinkelketen Maxi Toys, aan als voorzitter. Hellebaut blijft aan de slag als topman van Maxi Toys en zal "specifieke taken die bij FNG bij zijn uitvoerende verantwoordelijkheden horen", gedeeltelijk uit handen geven aan "externe financiële en juridische adviseurs".

"We combineren strategisch overzicht met operationele wendbaarheid. We zullen ook geen overgangsperiode nodig hebben, ook dat is voor FNG vandaag absoluut een voordeel", licht Nadine Vanovenberghe, voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, toe. "In het FNG-dossier is het nodig om vanaf dag één kort op de bal te spelen en dat te blijven doen."

De toekomst van FNG is namelijk erg onzeker. Na het faillissement van Brantano en andere activiteiten, blijft enkel nog de Zweedse webwinkel Ellos over. Er hangen FNG verschillende miljoenenclaims boven het hoofd en er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude. De beursnotering is nog steeds opgeschort, en het is niet duidelijk wanneer de handel hervat wordt.

Hellebaut zegt het roer van Lembrechts "met gemengde gevoelens, maar uiteraard met volle overtuiging en grote dadendrang" over te nemen. "Ik wens in de eerste plaats Paul Lembrechts uitdrukkelijk te danken voor zijn inzet en ideeën. Hij is de architect van de doorstart van FNG. Hij bleef denken en doen, hij bleef proberen, op een moment dat zo goed als alle waarnemers uitgingen van een vereffeningsscenario. De dading die FNG sloot met Paul Lembrechts aan het roer, was een grote doorbraak en ommezwaai. Ik had graag gezien dat Paul zijn plan ook kon afronden."

Onder Hellebauts leiding blijven de prioriteiten van FNG onveranderd, benadrukt de kersverse uitvoerende voorzitter. "De strategische kapitaalherziening van Ellos Group tot een goed einde brengen, als doorstart voor FNG en in het belang van alle stakeholders."

