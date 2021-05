Met een nieuw management focust het mobiliteitsplatform Mobly op twee producten. Enerzijds de zoekertjeswebsite Vroom.be, waarin de diensten van Mobly geïntegreerd worden. Anderzijds Moveasy, waarmee werknemers vervoersmiddelen kunnen combineren binnen hun mobiliteitsbudget.

Het Antwerpse Mobly is in 2017 opgericht onder de vleugels van de verzekeraar Baloise. Het wil een voortrekkersrol spelen in de creatie van een zorgeloze mobiliteit. Het eerste product was pechverhelping op aanvraag, zonder dat je daarvoor een abonnement nodig hebt. Later volgden een kilometerverzekering en een garantie voor tweedehandswagens. Vorig jaar was een druk jaar. In de zomer nam Mobly Vroom.be, een zoekertjeswebsite voor tweedehandsauto's, over van Mediahuis. Amper enkele maanden later lanceerde het Moveasy, een platform dat een vlotte, intermodale mobiliteit wil bieden aan bedrijven en hun werknemers. Dat gebeurt onder meer met een verzekering die de verplaatsing verzekert, en niet het vervoermiddel. Geen autoverzekering meer dus, maar een mobiliteitsverzekering die het mogelijk maakt auto, step, elektrische fiets en/of openbaar vervoer te combineren. "Veel interessante initiatieven, die mogelijk gecombineerd kunnen worden in een uniek, breed mobiliteitsplatform", zegt Donald Wolfs, de nieuwe CEO van Mobly. "Maar de focus was wat verloren gegaan. Ervoor zorgen dat mensen zich zorgeloos kunnen bewegen blijft ons belangrijkste doel. Maar we concentreren ons voortaan op twee digitale instrumenten. De zoekertjessite Vroom.be komt centraler te staan in onze consumentenstrategie. De diensten van Mobly (bijstand, verzekering,...) worden daarin geïntegreerd. En Moveasy wordt de spil waarrond we strategische partnerships met bedrijven willen sluiten." Wolfs trad in september in dienst bij Mobly als chief customer officer, en krijgt nu de eindverantwoordelijkheid. Hij volgt Hans De Mondt als CEO op. De 30-jarige Oost-Vlaming heeft al wat jaren op de teller staan in de autobranche. Hij werkte voor BMW Group, zowel op Belgisch als op internationaal niveau. Hij stond er onder andere aan de wieg van BMW's carsharingprogramma ShareNow. Voor hij bij Mobly aan de slag ging, was hij verantwoordelijk voor het digital channel management bij Byton, een Chinese start-up voor elektrische wagens. Bij Mobly vormt Wolfs een tandem met Alex Pauwels, die als chief product officer moet waken over de producten en de achterliggende technologie. Pauwels was in 2017 een van de eerste werknemers van Mobly. Daarvoor zette hij verschillende start-ups op in België, Roemenië, Tsjechië en Slowakije. Hij houdt uit die periode heel wat contacten met software- en websiteontwikkelaars over. "Productontwikkeling en integratie worden heel belangrijk", zegt Pauwels. "Het nieuwe technologische kader geeft ons een grotere flexibiliteit. We maken Vroom.be veel klantgerichter, met ruimte voor persoonlijke aanbevelingen en videoreviews. Op die manier willen we voor onze adverteerders en partners-autodealers een digitale showroom creëren. De diensten en functionaliteiten van Mobly en van de partners worden hierin geïntegreerd." "Vroom.be is met 17 miljoen bezoekers per jaar het grootste onlinemagazine voor auto's in België", aldus Wolfs. "We willen de site zo aanpassen dat we vertrekken van de behoeften van de bezoeker: wie bent u, wat zoekt u, hoe ziet uw mobiliteitsgedrag eruit? Met die data kunnen wij advies geven, en klanten begeleiden door het proces van de aanschaf van de wagen tot de eventuele doorverkoop. Vroom.be moet voor consumenten de meest intuïtieve autovergelijkingssite worden, en aan dealers en leasingmaatschappijen een extra verkoopkanaal bieden." Daarnaast wil Mobly ook zijn Moveasy-platform uitbouwen. Daarmee mikt het vooral op de zakelijke markt. Vorig jaar ging het in zee met Europ Assistance. Met de software van Moveasy kunnen gebruikers hun mobiliteitsbudget beheren en een beroep doen op alternatieve vervoermiddelen. Dit en volgend jaar hoopt Mobly nieuwe bedrijfsklanten aan te trekken, die een commissie betalen. Wolfs: "Europ Assistance biedt sinds vorig jaar Moveasy aan zijn klanten aan, als alternatief voor een vervangwagen bij panne of schade. Vanaf juli zal ons platform op punt staan. Dan kunnen we commercieel voluit gaan. We mikken vooral op deals met sociaal secretariaten, hr-platformen en grote werkgevers." Vanaf 2023 wil Mobly naar het buitenland. "Alle technologie kunnen we op termijn gemakkelijk gebruiken in andere landen", zegt Pauwels. Wolfs ziet expansiemogelijkheden in buurlanden als Nederland en Frankrijk, maar het kunnen ook de markten worden waarin Baloise actief is: vooral Zwitserland en Duitsland. Dat Mobly een volle dochter van Baloise is, is een onmisbare steun in zijn ontwikkeling. De verzekeraar voerde vorig jaar een kapitaalverhoging van 9 miljoen euro door, om de verliezen uit de beginjaren (7,3 miljoen euro) uit te wissen. Volgens Wolfs past de investering in de strategie van Baloise om zijn verzekeringsactiviteiten te versterken (door de verkoop van auto- en mobiliteitsverzekeringen via het platform, en door het platform aan te bieden aan makelaars), maar ook om te diversifiëren: "Baloise wil uitgroeien tot een mobiliteitsspeler, die tegen 2025 in die activiteit 400.000 klanten telt en 100 miljoen Zwitserse frank omzet realiseert. Daartoe investeert het in start-ups, niet alleen in België." Volgens Wolfs krijgt Mobly van zijn aandeelhouder de vrijheid om te ondernemen en ambitieus te zijn. Het businessplan voorziet dat de start-up tegen 2024 break-even is, maar die timing kan naar verluidt veranderen: "Als zich kansen voordoen om sneller te groeien, zullen we die grijpen."